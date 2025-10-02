Ak by béčko druholigistu vypadlo, vraj postúpia, tvrdí šéf silného céčka, ktoré je prvé

VOLKOVCE. V deviatich súťažiach Západoslovenského futbalového zväzu odohrali mužstvá už deväť jesenných kôl a z deviatich lídrov v „Západokraji“ majú najväčší priebežný náskok Volkovce, ktoré hrajú šiestu ligu Stred ako céčko FC ViOn Zlaté Moravce/Vráble.
Dedina zo Zlatomoravecka má túto sezónu rozohranú veľmi dobre, šesťbodový náskok pred druhým Klasovom s vysoko plusovým skóre 31:8 jej vkladá do rúk silné tromfy, vo vedení futbalového klubu sú však ľudia, ktorí zažili aj slávnu štvrtoligovú éru tisícovej obce a aktuálna výsledková erupcia ich len tak nerozhodí.
Vo futbalovej dedine je sa pritom výsledkovo čím hrdiť, posúďte sami. Volkovce neprehrali majstrovský zápas od 27. októbra minulého roka, po vlaňajšej osemnásťbodovej jeseni predviedli jarnú časť, akoby z ríše snov.
Nielenže v nej vyhrali trinásť majstrovských bitiek, neprehrali však ani na štadiónoch dvojice top favoritov a postupujúcich tímov – v krajskej Nitre s majstrovským AC (0:0) a ani vo vicemajstrovských Topoľčanoch (0:0). Len na priblíženie sily súperov uvedieme, že obaja dnes vedú svoje skupiny vo vyššej, piatej lige.
„My sme odohrali dobrý zápas v Topoľčanoch a aj v Nitre, kde sme boli dokonca blízko k víťazstvu, len nám nebol uznaný, podľa mňa, regulárny gól.
Úvod minulej jesene sme nemali výsledkovo ešte tak dobrý, naše mužstvo je však pokope viac-menej už dva a pol roka, povedal by som, že postupne dozrelo až do dnešnej podoby, keď má aj výsledky,“ povie skraja pre Sportnet dlhé roky neodmysliteľná duša futbalu vo Volkovciach Ondrej Kozolka, kouč mužstva, inak bývalý dlhoročný starosta, ktorého na stoličke prvého muža obce vystriedal po ostatných voľbách syn Tomáš Kozolka.
Aj on je bývalý hráč Volkoviec a dnes asistent trénera, ktorý má v týždni na starosti za pomoci Pavla Medveďa prípravu šiestoligového tímu.
Inak, otec a syn Kozolkovci hrávali iba za svoju dedinu, s výnimkou pár sezón v dorasteneckých kategóriách. Čo by za také prepojenie vedenia obce a futbalového klubu dali na niektorých iných dedinách.
Naposledy prehrali s AC Nitra
Volkovce neprehrali súťažný zápas už takmer jeden celý rok, naposledy podľahli v 13. vlaňajšom kole najtesnejšie 0:1 exligistami vystuženému nitrianskemu AC. Inak, takmer na rok presne ich čaká čochvíľa v 12. kole najťažšia skúška tejto jesene v druhom Klasove.
Späť však k vlaňajšej excelentnej jari, ktorú v silnej súťaži vyhrali práve Volkovčania. „Kľúčom boli dobrá zimné príprava a prístup mužstva, ktoré sa postupne dostalo naozaj do výbornej formy,“ prízvukuje šéf klubu Ondrej Kozolka.
Skvelý vstup do novej sezóny
Vlani celkovo štvrté Volkovce káder pred touto sezónou takmer nemenili, z Kolíňan prišiel akurát Marián Švec a zo Žitavian Adam Chren.
Trénerské duo Tomáš Kozolka za pomoci Pavla Medveďa spolu s koučingom Ondreja Kozolku jarné víťazné nastavenie udržalo aj v novej sezóne, ktorú odštartovalo zdravé dedinské mužstvo - bez bývalých ligistov - excelentne.
V prvom kole zvíťazilo v obávaných Nitrianskych Hrnčiarovciach 4:0, v druhom v okresnom derby zápase v Nevidzanoch 3:0 a už vtedy bolo viac-menej jasné, kto môže prekaziť ohlásené postupové plány vlani tretích a výrazne posilnených Dolných Krškán, či kvalitou vynoveného Klasova.
C-tím ViOnu prvý poltucet zápasov ani len nezaváhal, v siedmom kole zdolal v súboji prvého s druhým na vlastnom trávniku aj Dolné Krškany (2:0), v tabuľke sa dostal do minitrháku a po prvej a jedinej strate dvoch bodov v domácom stretnutí 9. kola proti Kolíňanom (2:2) má teraz na čele náskok šiestich bodov.
Ako sa dá udržiavať koncentrácia mužstva tak dlho, zisťujeme u šéfa lavičky. „V prvom rade musím povedať, že v mužstve máme charakterovo výnimočných hráčov. V úvode sezóny sa nám vyhýbali aj zranenia a keď prišli dve víťazstvá v prvých dvoch kolách na ihriskách súperov, opäť sme sa rozbehli správnym smerom.“
Bolo zámerom začínať súťaž dvakrát u súpera, zaujímalo nás. „Práveže nie. Keď sme sa dozvedeli naše vyžrebovanie a ešte sa dalo urobiť zmenu, chceli sme si vymeniť žrebovacie číslo. Videli sme však, že niektoré
konkurenčné kluby boli na tom ešte horšie, tak sme od toho upustili a kapitán mužstva Dominik Studený povedal, aby sme to nechajme tak, vraj urobíme šesť plusových bodov.“
Jedno remízové zakopnutie
Po ôsmich kolách malo mužstvo na svojom konte plný počet bodov, až minulú nedeľu prišlo prvé zakopnutie. „Doma proti Kolíňanom bol prvý polčas z našej strany v poriadku, po góle Lukáša Penzeša sme viedli, lenže v tom druhom hostia pridali vo všetkom a dvomi gólmi za šesť minút skóre otočili.
Bola to však zásluha hlavne vynikajúcej kopacej techniky ich strelca Adriána Grebáča, pretože také góly, aké dal u nás nevidieť často ani v našich najvyšších súťažiach. Na konečných 2:2 potom vyrovnal Adam Kunský asi dvadsať minút pred koncom.“
V šlágri prišli o strelca
Tím FC ViOn Zlaté Moravce/Volkovce C v ťažkej súťaži -ako jediný - ešte neprehral, ktoré zápasy odohral najlepšie, pýtame sa. „Výborný bol hneď prvý polčas
v prvom kole v Nitrianskych Hrnčiarovciach, kde dal prvý gól Adam Bachan už v štvrtej minúte a kde sme po polčase viedli 3:0, výsledkovo však bolo dobrých celých osem kôl.
Slabší druhý polčas sme odohrali v Rišňovciach, kde sme už ale viedli po prvej polovici zápasu 3:0, ideálny nebol ani spomínaný druhý polčas naposledy doma s Kolíňanmi. My však hráme túto súťaž s pokorou, pretože sú v nej aj silnejšie mužstvá ako je to naše.
V siedmom kole zdolali Volkovce v zápase druhého u prvého na domácom trávniku ambiciózne Dolné Krškany 2:0. „Po bezgólovom prvom polčase sme v tom druhom dali dva zlepené góly a proti favoritovi získali všetky body.“ Na konečných 2:0 zvýšil už v 65. minúte kanonier Adam Bachan, o ktorého však líder nakoniec prišiel - na jeden zápas - po treste za červenú kartu desať minút pred koncom.
„Dolné Krškany kúpili v lete kvalitné posily, teraz sú ešte silnejšie ako vlani a určite nepovedali posledné slovo. My robíme futbal trochu inak, všetko máme postavené dlhodobo na stabilnej partii, ktorá sa mení minimálne, tiež na spomínanom charaktere hráčov a húževnatosti v zápasoch. Jedine tak sa musíme a chceme prezentovať aj naďalej.“
Adam Bachan je zjav
„Vo futbale v našej dedine sa pohybujem aktívne 48-mu sezónu, tri roky som hral ako dorastenec za Starú Turú, inak všetky ostatné roky za Volkovce. My máme mužstvo vyslovene bez nejakých futbalovo známejších mien, ako je to u našich súperov z okresu Nitra, za ktorých hrajú nielenže bývalí ligisti, ale aj reprezentanti, hoci vo vyššom veku.
Nech by už dopadla jeseň akokoľvek, za tento kalendárny rok si naše mužstvo zaslúži obrovskú pochvalu. Chlapci sú ochotní sa podriadiť našej filozofii a hlavne bojovať za svoj klub. Viacerí teraz výkonom naozaj povyrástli a niektorí sa už dostávajú do povedomia fanúšikov tejto súťaže. Veď, kto v nej poznal povedzme pred rokom mená, ako Matej Drienovský, Tomáš Zölder či Lukáš Penzeš.“
Osemgólový Adam Bachan je na delenom treťom mieste poradia najlepších strelcov, ktoré vedie spomínaný Adrián Grebáč s 11 gólmi. „Adam Bachan je ojedinelý zjav, počas mojich dlhých rokov pri dedinskom futbale som takého futbalistu snáď ešte ani nezažil. On je ochotný trénovať aj šesťkrát do týždňa a niektoré svoje futbalové nedostatky nahrádza neutíchajúcou bojovnosťou a ochotou pobiť sa so súperovými obranami.
Pochvalu si však zaslúži doslova celé mužstvo, počnúc Jurajom Švecom, Adamom Kunským, naším enfant terrible Majom Kačom, ale napríklad aj hráčmi z lavičky Viktorom Kapitančíkom a Danielom Studeným.“
Čo bude v Klasove?
I keď kouč neustále pripomínal najbližšieho súpera a nedeľňajší zápas prvého u posledného v Hornej Kráľovej, tabuľka neklame, mužstvo má našliapnuté na honor polovičného majstra. V predposlednom jesennom kole ide na šláger do druhého Klasova, kde to bude aj súboj dvoch futbalových starostov. „Na opätovné stretnutie so starostom Jánom Balázsom a jeho synom Marekom, ktorý robí v klube tiež, sa už veľmi tešíme.
Klasov má naozaj veľmi skúsených hráčov a známe exligové mená, ale futbal hrajú jedenásti proti jedenástim. Na pár hodín budú Balázsovci a Kozolkovci
súpermi, možno aj nepriateľmi, ale od pondelka sa to všetko opäť vráti späť a budeme priatelia ako doteraz.“
Až o štyri kolá menej
Vlani mimoriadne kvalitná šiesta liga stratila čosi z kreditu znížením počtu účastníkov zo šestnástich na štrnásť. „Súťaž je to stále silná, určite však súhlasím s názorom, že zníženie počtu odohraných kôl o štyri jej neprospelo. Jeseň totiž končíme teraz už 26. októbra, kým jar začíname až 22. marca. To je päť mesiacov bez ozajstného súťažného futbalu, ktorý sa nedá plnohodnotne nahradiť ničím.“
Na druhej strane, práve Volkovce tak majú o dve kolá bližšie k jesennému titulu. „Gro súťaže tvoria mužstvá z okresu Nitra, tam treba hľadať favoritov na postup. Podľa mňa to bude niekto z dvojice Dolné Krškany a Klasov.“
Jesenný titul by bol pre nás veľmi cenný a aj odmenou pre chlapcov v kabíne. Do konca jesene však zostávajú štyri kolá a stať sa môže ešte všeličo, aj v spomínanej Hornej Kráľovej.
Silné tromfy však zatiaľ držia Volkovčania, čo ak súťaž naozaj vyhrajú. „Tým by sme sa začali zaoberať, až potom, ak by sa tak naozaj stalo. Úprimne poviem,
osobne by som išiel radšej na zápas do Čeľadíc či Nevidzian, ako až do Trnavského kraja do Veľkého Medera alebo Topoľník. Lenže, možno naši hráči, ktorí bývalú štvrtú ligu nezažili, by si tú piatu chceli vyskúšať a posunúť sa vyššie.“
Bez ViOnu by sme už asi nehrali
Druholigový FC ViOn má však aj béčko vo Vrábľoch, ktoré vypadlo vlani zo štvrtej ligy a aktuálne je posledné v piatej. Ak by pád nezastavilo a zostúpilo do šiestej najvyššej súťaže, C-mužstvo ViOnu by v nej zostať nemohlo, oslovili sme skúseného funkcionára z iného uhla pohľadu. „V tom prípade by sme museli naozaj postúpiť, ja však nepredpokladám, že by Vráble mohli vypadnúť.“
Ondrej Kozolka nezabudol na diaľku ešte poďakovať majiteľovi FC ViOn. „I keď si už futbal vo Volkovciach robíme viac-menej sami, na tom, že dnes hráme úspešne krajskú súťaž, má nezanedbateľný podiel práve Viliam Ondrejka. Bez jeho pozvania na spoluprácu v roku 2002 a následnej pomoci by sme dnes možno nehrali už žiadnu súťaž,“ zakončil veľavravne.