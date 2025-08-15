Bobček je v hľadáčiku Slavie Praha. Český klub hľadá alternatívu za suspendovaného Chorého

Tomáš Bobček (vpravo) oslavuje gól.
Tomáš Bobček (vpravo) oslavuje gól. (Autor: PKO BP Ekstraklasa/X)
TASR|15. aug 2025 o 11:12
Má byť najžiadanejším menom.

PRAHA.Slovenský futbalový útočník Tomáš Bobček sa ocitol v hľadáčiku úradujúceho českého majstra SK Slavia Praha. Informoval o tom český portál inFotbal.cz, ktorý sa opiera aj o informácie zahraničného novinára Pabla Oliveiru.

„Zošívaní“ hľadajú alternatívu na hrot útoku pri absencii disciplinárne potrestaného Tomáša Chorého.

Bobček má byť najžiadanejším menom na prestupovom zozname Slavie. Klub z Edenu jedná s Lechiou Gdaňsk, ktorej dres Bobček v súčasnosti oblieka. Dvadsaťtriročný Slovák prežíva vydarený vstup do novej sezóny poľskej Ekstraklasy.

V úvodných štyroch dueloch strelil päť gólov. Hetrikom sa prezentoval v stretnutí s Lechom Poznaň (3:4), po jednom presnom zásahu pridal proti Cracovii (2:2) a Motoru Lubin (3:3).

Bobček reprezentoval Slovensko na mládežníckej úrovni, v A-tíme zatiaľ nehral. Do Poľska prišiel v roku 2023 z MFK Ružomberok.

České médiá spájajú s odchodom do Slavie aj ďalšieho slovenského zakončovateľa Erika Prekopa.

Dvadsaťsedemročný útočník potiahol Baník Ostrava za postupom do play off Konferenčnej ligy.

