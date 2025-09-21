Rozhodcovia sú na Slovan prísnejší, myslí si Weiss: Nechcel som nikomu ublížiť

Vladimír Weiss.
Vladimír Weiss. (Autor: REUTERS)
Tréner Slovana sa po výhre nad Dunajskou Stredou ospravedlnil.

BRATISLAVA. Na lavičku Slovana na Tehelnom poli sa vrátil po mesiaci. Naposledy z nej šéfoval v zápase play off o Európsku ligu proti Young Boys Bern.

Tréner Vladimír Weiss st. zaznamenal víťazný návrat v dueli ôsmeho kola Niké ligy s Dunajskou Stredou (3:2).

„Výborny futbal so šťastným koncom pre nás," poznamenal na pozápasovej tlačovej konferencii.

Skúsený kouč si odpykával trest za slovný útok na rozhodcov po zápase piateho ligového kola v Michalovciach (1:1).

Bolo to nevedomé, ospravedlňuje sa

Najnovšie dostal od Disciplinárnej komisie SFZ aj pokarhanie, a to za ostrý a vulgárny slovník počas duelu v Žiline, ktorý počulo v priamom prenose celé Slovensko.

Na snímke tréner futbalistov Slovana Vladimír Weiss st.
Na snímke tréner futbalistov Slovana Vladimír Weiss st. (Autor: TASR)

„Bolo to nevedomé. Boli tam nepekné slová, ktoré by tam nemali byť, ale musel som hráčov zobudiť. Ospravedlňujem sa za svoje neslušné správanie," tvrdil po výhre s DAC a dodal:

„Nikomu som nechcel ublížiť, nikoho som neurazil. Kričal som na svojich hráčov, na čo právo mám. Ako vraví Vlado (Weiss junior), taký som a iný už asi nebudem."

Rozhodcovia sú na nás prísni, tvrdí

Je len september a tréner Slovana má v tohtosezónnej zbierke už tri prehrešky. Prvý z nich prišiel 8. augusta na kazašskej pôde v Almatoch, kde taktiež vybuchol na rozhodcu.

Tréner Weiss ale najnovšie naznačil, že arbitri na neho používajú iný meter: „Dostal som trest na tri zápasy za Michalovce, pričom v Almatoch som rozhodcovi možno vynadal ešte viac a dostal som trest len na jeden zápas."

Ako vraví: „Boli na mňa trošku prísni." Nepozdávala sa mu ani odpískana penalta v závere stretnutia s Dunajskou Stredou po zákroku Tigrana Barseghjana.

„Rozhodcovia sú na nás v poslednom čase dosť prísni," zakončil Weiss.

