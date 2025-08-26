Nováčik tretej ligy udivuje. Namiesto boja o záchranu atakuje popredné priečky

Vladimír Tvardzik. (Autor: PC)
Peter Cingel|26. aug 2025 o 10:20
Klub postúpil zo štvrtého miesta Majstrovstiev regiónu len vďaka tomu, že na východe kluby s akadémiami neprihlásili svoje B-mužstvá.

BRATISLAVA. Asi najväčším prekvapením TIPOS III. ligy – skupina Východ je OŠK SIM Raslavice.

Od tímu, ktorý postúpil zo štvrtého miesta Majstrovstiev regiónu len vďaka tomu, že na východe kluby s akadémiami neprihlásili svoje B-mužstvá, mnohí očakávali boj o záchranu.

Raslavičania však mužstvo systematicky doplnili, najmä mladými hráčmi, a počas letnej prestávky sa dobre pripravili na nadchádzajúci ligový ročník.

Už v úvode zavládlo sklamanie z vypadnutia z pohára s o triedu slabším súperom (Breznica 1:4) a optimizmus nepriliala ani vysoká prehra 0:4 v Humennom.

Hráči a realizačný tím OŠK však nehodili flintu do žita a nasledovali tri víťazstvá. Po dobrom výkone doma rozdrvili trápiacu sa Lokomotívu 5:0, tri body priviezli zo Sniny 2:0 a doma tesne porazili Spišské Podhradie 1:0.

Raslavičania sú po štvrtom kole na štvrtom mieste s bilanciou 3-0-1, skóre 9:5 a deviatimi bodmi.

Predpokladaný boj o záchranu sa tak zmenil na pokojnú plavbu v treťoligových vodách.

V najbližších kolách ich však čakajú nároční súperi – Vranov, Košice B, Spišská Nová Ves a Stropkov – a tu sa ukáže, ako na tom zástupcovia Horného Šariša výkonnostne sú.

Najlepším strelcom OŠK SIM a výraznou osobnosťou je zatiaľ bardejovský odchovanec Nikolas Lukáč (21), autor piatich gólov.

Na jeho úspechoch má podiel aj jeho rovesník a spoluhráč z bardejovskej prípravky, cez A-mužstvo Partizána až po Raslavice – Vladimír Tvardzik.

Vladimír Tvardzik. (Autor: PC)

Ten okrem Partizána obliekal v mládežníckych kategóriách aj dres Tatrana Prešov. V Bardejove to dotiahol až do A-mužstva, následne sa však rozhodol pre Raslavice.

Odôvodňuje to takto: „V Bardejove som pôsobil ďalšie roky až do momentu, keď som sa posunul k A-mužstvu.

Po pol roku pri áčku som dostal ponuku zo štvrtoligových Raslavíc, ktorú som prijal, pretože v Bardejove som nedostával dostatočný herný priestor. To bol hlavný dôvod môjho odchodu. Chcel som hrávať pravidelne a Raslavice mi dali túto možnosť.“

Ako sme už spomínali, OŠK SIM sa v súťaži zatiaľ darí. Vladimír Tvardzik hovorí:

„Pokračujeme v trende, ktorý sme si nastavili už minulú sezónu. Tento rok sme síce nemali veľa nových hráčov a, bohužiaľ, nás trápia aj zranenia, ale stále to držíme pokope a darí sa nám.

Máme veľmi dobrý kolektív a spolupráca funguje. Tréner Daniel Vanta nás vie na každý zápas výborne takticky pripraviť, čo dokazoval už v minulej sezóne a potvrdzuje to aj teraz.“

Vladimír Tvardzik. (Autor: PC)

Raslavice to však nemajú jednoduché. Mužstvo trápia zranenia a na dlhší čas prišli o dve výrazné opory – Michala Bereckého a Šimona Kukulského. Napriek tomu sa nevzdávajú a v nastúpenom trende plánujú pokračovať aj naďalej.

„Na začiatku sezóny sme si nedávali žiadne prehnane vysoké ciele. Našou snahou je hrať svoju hru, zostať organizovaní a pripravení na každý zápas,“ dodáva Vladimír Tvardzik na záver.

Tabuľka: III. liga Východ

Názov družstvaDružstvo
Z
V
R
P
Skóre
B
Forma
1
FC KOŠICEFC KOŠICEFC KOŠICE
4
4
0
0
16:2
12
V
V
V
V
2
Futbalový klub Spišská Nová VesFutbalový klub Spišská Nová VesFutbalový klub Spišská Nová Ves
4
3
1
0
14:4
10
R
V
V
V
3
Futbalový klub Humenné, s. r. o.Futbalový klub Humenné, s. r. o.Futbalový klub Humenné, s. r. o.
4
3
1
0
14:4
10
R
V
V
V
4
OFK - SIM RaslaviceOFK - SIM RaslaviceOFK - SIM Raslavice
4
3
0
1
9:5
9
V
V
V
P
5
MFK Spartak MedzevMFK Spartak MedzevMFK Spartak Medzev
4
2
1
1
8:5
7
V
V
R
P
6
MŠK Tesla StropkovMŠK Tesla StropkovMŠK Tesla Stropkov
4
2
1
1
8:8
7
V
V
R
P
7
ŠK Odeva LipanyŠK Odeva LipanyŠK Odeva Lipany
4
2
0
2
8:8
6
P
P
V
V
8
1. MFK Kežmarok1. MFK Kežmarok1. MFK Kežmarok
4
1
1
2
6:6
4
V
P
P
R
9
MFK SninaMFK SninaMFK Snina
4
1
1
2
2:5
4
V
P
P
R
10
FK PopradFK PopradFK Poprad
4
1
0
3
3:9
3
P
P
P
V
11
FC LOKOMOTÍVA KOŠICEFC LOKOMOTÍVA KOŠICEFC LOKOMOTÍVA KOŠICE
4
1
0
3
4:18
3
P
V
P
P
12
MFK Vranov nad TopľouMFK Vranov nad TopľouMFK Vranov nad Topľou
4
0
2
2
1:6
2
P
P
R
R
13
MFK Slovan SabinovMFK Slovan SabinovMFK Slovan Sabinov
4
0
2
2
2:10
2
P
P
R
R
14
MŠK Spišské PodhradieMŠK Spišské PodhradieMŠK Spišské Podhradie
4
0
0
4
1:6
0
P
P
P
P
Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body

Slovensko

