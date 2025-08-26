Nováčik tretej ligy udivuje. Namiesto boja o záchranu atakuje popredné priečky

BRATISLAVA. Asi najväčším prekvapením TIPOS III. ligy – skupina Východ je OŠK SIM Raslavice.
Od tímu, ktorý postúpil zo štvrtého miesta Majstrovstiev regiónu len vďaka tomu, že na východe kluby s akadémiami neprihlásili svoje B-mužstvá, mnohí očakávali boj o záchranu.
Raslavičania však mužstvo systematicky doplnili, najmä mladými hráčmi, a počas letnej prestávky sa dobre pripravili na nadchádzajúci ligový ročník.
Už v úvode zavládlo sklamanie z vypadnutia z pohára s o triedu slabším súperom (Breznica 1:4) a optimizmus nepriliala ani vysoká prehra 0:4 v Humennom.
Hráči a realizačný tím OŠK však nehodili flintu do žita a nasledovali tri víťazstvá. Po dobrom výkone doma rozdrvili trápiacu sa Lokomotívu 5:0, tri body priviezli zo Sniny 2:0 a doma tesne porazili Spišské Podhradie 1:0.
Raslavičania sú po štvrtom kole na štvrtom mieste s bilanciou 3-0-1, skóre 9:5 a deviatimi bodmi.
Predpokladaný boj o záchranu sa tak zmenil na pokojnú plavbu v treťoligových vodách.
V najbližších kolách ich však čakajú nároční súperi – Vranov, Košice B, Spišská Nová Ves a Stropkov – a tu sa ukáže, ako na tom zástupcovia Horného Šariša výkonnostne sú.
Najlepším strelcom OŠK SIM a výraznou osobnosťou je zatiaľ bardejovský odchovanec Nikolas Lukáč (21), autor piatich gólov.
Na jeho úspechoch má podiel aj jeho rovesník a spoluhráč z bardejovskej prípravky, cez A-mužstvo Partizána až po Raslavice – Vladimír Tvardzik.
Ten okrem Partizána obliekal v mládežníckych kategóriách aj dres Tatrana Prešov. V Bardejove to dotiahol až do A-mužstva, následne sa však rozhodol pre Raslavice.
Odôvodňuje to takto: „V Bardejove som pôsobil ďalšie roky až do momentu, keď som sa posunul k A-mužstvu.
Po pol roku pri áčku som dostal ponuku zo štvrtoligových Raslavíc, ktorú som prijal, pretože v Bardejove som nedostával dostatočný herný priestor. To bol hlavný dôvod môjho odchodu. Chcel som hrávať pravidelne a Raslavice mi dali túto možnosť.“
Ako sme už spomínali, OŠK SIM sa v súťaži zatiaľ darí. Vladimír Tvardzik hovorí:
„Pokračujeme v trende, ktorý sme si nastavili už minulú sezónu. Tento rok sme síce nemali veľa nových hráčov a, bohužiaľ, nás trápia aj zranenia, ale stále to držíme pokope a darí sa nám.
Máme veľmi dobrý kolektív a spolupráca funguje. Tréner Daniel Vanta nás vie na každý zápas výborne takticky pripraviť, čo dokazoval už v minulej sezóne a potvrdzuje to aj teraz.“
Raslavice to však nemajú jednoduché. Mužstvo trápia zranenia a na dlhší čas prišli o dve výrazné opory – Michala Bereckého a Šimona Kukulského. Napriek tomu sa nevzdávajú a v nastúpenom trende plánujú pokračovať aj naďalej.
„Na začiatku sezóny sme si nedávali žiadne prehnane vysoké ciele. Našou snahou je hrať svoju hru, zostať organizovaní a pripravení na každý zápas,“ dodáva Vladimír Tvardzik na záver.