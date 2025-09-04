Prešov potreboval impulz, priznal Šesták. Nový tréner prichádza s cieľom záchrany

PREŠOV. Nový tréner futbalistov Tatrana Prešov Vladimír Cifranič prišiel do funkcie s cieľom vytvoriť partiu hráčov, ktorá udrží klub v najvyššej súťaži.
Nováčik Niké ligy sa k zmene na trénerskom poste odhodlal už po 6. kole, po ktorom má na konte tri body za remízy.
Predošlý tréner Tatrana Jaroslav Hynek skončil vo funkcii po sobotňajšej prehre s Trenčínom 2:3.
„Nebolo to jednoduché, no cítili sme, že ak by sme dlhšie čakali, nemuselo by to byť pozitívne. Potrebovali sme dať impulz do kabíny, aby sa mužstvo uvoľnilo a začalo inak pracovať. Radšej sme k tomu pristúpili skôr, než neskôr,“ vysvetlil športový riaditeľ Tatrana Stanislav Šesták.
Voľba nového kormidelníka padla na 50-ročného Cifraniča, ktorý už v najvyššej slovenskej súťaži viedol aj Trenčín, Zlaté Moravce i Podbrezovú. Práve v Podbrezovej bol ešte donedávna viazaný zmluvou ako jeden z asistentov Štefana Markulíka.
„V klube sa k tomu postavili pozitívne. Poviem úprimne, že bolo pre mňa prekvapením, že som dostal ponuku na pozíciu hlavného trénera v ligovom tíme. V Podbrezovej to zobrali profesionálne, pretože je to aj vizitka pre nich. Boli sme dohodnutí, že nebudú robiť problémy, ak by taká ponuka prišla," prezradil Cifranič.
V novom pôsobisku od neho očakávajú zlepšenie výsledkov. „V tímoch, v ktorých bol, dokázal vytvoriť vynikajúcu partiu. To bol pre nás motív. Máme veľa nových hráčov a vieme, že mužstvo musí ťahať za jeden koniec povrazu.
Z variantov, ktoré sme mali, bol Vlado najlepší adept. Má za sebou dobré výsledky vo viacerých kluboch," konštatoval Šesták. Cifranič si uvedomuje, že na lavičke nováčika súťaže ho nečaká jednoduchá situácia, no záchranu považuje za dosiahnuteľný cieľ.
„Je potrebné vnímať situáciu reálne. Prešov je nováčik, okolo klubu panuje eufória. Mal vypredané domáce zápasy, no po šiestich zápasoch nie je spokojnosť s bodovým ziskom. Chceme hrať futbal, ktorý prinesie aj body. Prvoradý cieľ je záchrana. V klube zistili, že rozdiel medzi druhou ligou a prvou je obrovský.
Chceme sa vyhnúť priamemu vypadnutiu, prípadne aj hraniu v baráži. Naopak, náš cieľ je pohybovať sa v pokojných vodách tabuľky. Prešov patrí do ligy a budeme robiť všetko pre to, aby tam aj zostal,“ konštatoval Cifranič.
Tatran začal sezónu zápasmi proti najväčším favoritom na titul - Slovanom Bratislava (2:2), Žilinou (0:1), Trnavou (0:1) a Dunajskou Stredou (0:0).
Po remíze so Skalicou (2:2) a prehre s Trenčínom čakajú na Prešov ďalšie zápasy, ktoré Cifranič pomenoval „šesťbodové“. Svojich nových zverencov povedie do prvého zápasu v nedeľu 14. septembra v Michalovciach.
„Domáce zápasy so silnými súpermi boli postavené na eufórii a nováčikovskom eláne. Nedá sa však fungovať iba na tom, mužstvo musí ukázať aj kvalitu. Do hráčov musíme vštepiť, aby sme boli odvážni a nebezpeční. Uvidíme, ako to bude vyzerať,“ konštatoval Cifranič, ktorý sa v úvode prešovského pôsobenia musí popasovať aj s absenciou niekoľkých hráčov. Podľa Stanislava Šestáka je v hre ešte príchod posily na stopérsky post.