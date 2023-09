Proti Slovákom chceme byť dominantným tímom, vraví Škriniarov spoluhráč

Portugalčania majú na konte plný počet 12 bodov a skóre 14:0, Slováci nazbierali o dva body menej. Vitinha si myslí, že ak portugalský tím zvládne duel na Slovensku a následne aj domáci súboj proti Luxemburčanom, bude veľmi blízko k postupu na ME.

"Dve víťazstvá by nás priblížili k postupu. Myslím si, že potom by nám chýbal už len jeden bod. To je to, čo chceme,“ zakončil niekdajší hráč FC Porto a Wolverhamptonu Wanderers.