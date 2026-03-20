Villarreal troma gólmi v prvej polhodine rozhodol. Dostal sa pred Hanckove Atlético

Hráči Villarrealu sa tešia. (Autor: Villarreal CF﻿)
TASR, ČTK|20. mar 2026 o 23:22
ShareTweet0

Po zmene strán iba znížil chorvátsky stredopoliar.

La Liga - 29. kolo

CF Villarreal - Real Sociedad 3:1 (3:0)

Góly: 7. Moreno, 15. Mikautadze, 23. Pepe – 47. Sučič

Futbalisti Villarrealu zvíťazili v piatkovom súboji 29. kola španielskej La Ligy nad Realom Sociedad San Sebastian 3:1.

Základ úspechu položili už v úvode, keď po 23 minútach viedli 3:0. Villarreal sa posunul v tabuľke priebežne na tretiu pozíciu.

Real Sociedad zostal siedmy a môže sa ocitnúť mimo pohárových priečok. Na šiestu Celtu Vigo má s jedným odohratým zápasom navyše trojbodovú stratu.

Villarreal rozhodol zápas už v prvej polhodine, počas ktorej skórovali Gerard Moreno, Gruzínec Georges Mikautadze, ktorý sa deviatym gólom v sezóne dotiahol na najlepšieho tímového strelca Alberta Moleira, a Nicolas Pépé z Pobrežia Slonoviny.

Po zmene strán iba znížil chorvátsky stredopoliar Luka Sučič a "Žltá ponorka" sa posunula o bod pred Atlético Madrid so Slovákom Dávidom Hanckom, ktoré v nedeľu čaká mestské derby na ihrisku Realu.

Tabuľka La Ligy

La Liga

    Nachádzate sa tu:
    Domov»Futbal»Španielsko»La Liga»Villarreal troma gólmi v prvej polhodine rozhodol. Dostal sa pred Hanckove Atlético