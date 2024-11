Neuznaný gól im otvoril oči. Plzeň je bližšie k postupu aj vďaka Slovákovi

Z toho sme chceli prechádzať do protiútokov a myslím, že sa nám to v prvom polčase darilo dobre. V druhom sme boli efektívni," povedal pre klubový web tréner Miroslav Koubek.

"Neuznaný gól Dynama nám trochu otvoril oči, že musíme pridať. Ešteže ho neuznali, pretože súper by to asi zatvoril a bolo by ťažké hrať do plných," uviedol pre idnes.cz Vydra.

Plzeň má po piatich kolách deväť bodov a figuruje na 13. mieste. Dynamo je stále bez bodu a strelilo vôbec prvý gól.