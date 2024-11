Krásný večer z Plzně!



Dnes je na programu již čtvrté kolo ligové fáze Evropské ligy, domácí Viktoria Plzeň přivítá na svém trávníku španělský celek Real Sociadad.



Viktoria Plzeň v letních měsících zvládla dvě tuhá předkola, postupně vyřadila ukrajinský Kryvbas (2:1, 1:0) a skotské Heart of Midlothian, po dvou hubených výhrách 1:0. Do nově vzniklé ligové fáze vstoupili Viktoriáni v sousedním Německu na horké půdě Frankfurtu. Přestože červenomodří ještě v samotném závěru prohrávali 1:3, nakonec po fantastickém závěru svěřenci Miroslava Koubka vybojovali cenou remízu 3:3. V domácím prostředí následně Plzeň hostila bulharský Ludogorec Razgrad, přestože měli Západočeši opticky více ze hry, nakonec se nicméně zrodila jen bezbranková remíza 0:0. A i do třetice Plzeňané uhráli bod, v řecké Soluni měla duel parádně rozehraný, po prvním poločase vedli o dvě branky, avšak v samotném závěru při početní výhodě PAOK dvěma brankami srovnal na konečných 2:2. Dočká se Viktoria dnes na čtvrtý pokus?



Real Sociedad je na tom o bod lépe než Viktoria. V prvním duelu zavítal španělský tým na hřiště francouzského Nice, kde se ujal vedení, ovšem soupeř ještě v první půli vyrovnal, zápas nakonec skončil 1:1. Ve druhém případě přivítal Real na svém stadionu belgický Anderlecht, také proti němu skóroval jako první, avšak ani v tomto případě Real náskok neudržel, ba naopak. Anderlecht dvěma brankami skóre otočil na svou stranu. Až ve třetím duelu se San Sebastian dočkal tížené výhry. V srbském azylu vyzval Maccabi Tel Aviv, kde i tentokrát šel do vedení, tentokrát ovšem dokázal vstřelit důležitou druhou trefu, Maccabi stačilo v závěru jen zkorigovat na konečných 1:2.



Dámy a pánové, užijte si náš podrobný onlajn přenos, tím vás provede Jakub Štěrba.