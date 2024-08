Európska liga je pre Plzeň obrovský úspech, vraví tréner. Prial by si Man United

"Ide o obrovský úspech plzenského futbalu. Sme zase o jednu súťaž vyššie, šli sme z tretej európskej ligy do druhej. Čakajú nás atraktívni súperi, tešíme sa na to. Konfrontácia s takými tímami môže naše mužstvo zase posunúť," uviedol Koubek podľa isport.cz.

Tréner Miroslav Koubek by v hlavnej fáze v Česku rád privítal hráčov Manchestru United.

PRAHA. Futbalisti Viktorie Plzeň sa po roku v Konferenčnej lige prebojovali opäť o stupeň vyššie. V odvete play off Európskej ligy nadviazali na domáci triumf a na pôde škótskeho Heart of Midlothian zvíťazili rovnako 1:0.

Sedemdesiatdvaročný kouč pôsobí na lavičke klubu od vlaňajšieho leta a v minulej sezóne Plzeň doviedol do štvrťfinále Konferenčnej ligy, kde nestačila na neskoršieho finalistu Fiorentinu.

V hlavnej fáze EL sa český tím predstaví prvý raz od sezóny 2017/2018 a celkom piatykrát. Súťaž tradične prináša o niečo atraktívnejších súperov ako EKL, v tejto sezóne sú účastníkmi tímy ako United, Tottenham Hotspur, AS Rím, FC Porto či Ajax Amsterdam.

"Pokiaľ je v ponuke Manchester United, tak to by bol pekný darček pre našich fanúšikov. Keby nám počítač vyžreboval United do Plzne," prial si Koubek.

Zhodol sa s ním aj stredopoliar Lukáš Červ, ktorý strelil v štvrtkovom zápase víťazný gól: "Som nadšený, že budeme hrať hlavnú fázu, že sme to zvládli. A koho by som si prial? Asi United vonku."

Česko bude mať v EL dvoch zástupcov, okrem Plzne sa v ligovej fáze predstaví Slavia Praha, ktorú v play off Ligy majstrov vyradilo francúzske Lille.