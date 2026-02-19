Hrošovský pri remíze Plzne. Stuttgart s cenným víťazstvom na škótskej pôde

Futbalistom Fenerbahce Istanbul sa výrazne vzdialil postup do osemfinále Európskej ligy. Turecký klub v zostave s kapitánom slovenskej reprezentácie Milanom Škriniarom prehral v úvodnom stretnutí play off o postup na domácej pôde s anglickým Nottinghamom Forest 0:3.
Škriniar duel pre zranenie nedohral, v 26. minúte ho na ihrisku nahradil Caglar Söyüncü. Slovenský obranca videl v 9. minúte stretnutia žltú kartu.
Fenerbahce inkasovalo prvýkrát krátko pred striedaním slovenského obrancu. Účastníka anglickej Premier League poslal do vedenia Brazílčan Murillo, do prestávky zvýšil na rozdiel dvoch gólov jeho krajan Igor Jesus.
Autor druhého presného zásahu si pripísal asistenciu v 50. minúte, keď skóroval Morgan Gibbs-White.
Plzeň s remízou na gréckej pôde
V hre o postup do osemfinále je pred odvetou Viktoria Plzeň, ktorá remizovala na ihrisku Panathinaikosu Atény 2:2. V základnej zostave „viktoriánov“ nechýbal slovenský reprezentačný stredopoliar Patrik Hrošovský, ktorý odohral celý zápas.
Český zástupca viedol v stretnutí od 11. minúty zásluhou Denisa Višinského. Duel v prospech domácich však otočil dvoma gólmi Andrews Tetteh. Plzenčania však stiahli manko v 80. minúte, keď sa strelecky presadil striedajúci Tomáš Ladra.
Dobrú východiskovú pozíciu pred odvetou si vytvorila španielska Celta Vigo. Galícijčania zvíťazili na horúcej pôde PAOK-u Solún 2:1. Oba góly španielskeho klubu v prvom dejstve zariadil kapitán Iago Aspas.
Tridsaťosemročný útočník najskôr v 34. minúte využil dieru v defenzíve domácich a skákajúcu prihrávku od Miguela Romana skrotil presnou strelou k žrdi. V závere prvého dejstva našiel po priamočiarej akcii svojho tímu prihrávkou po zemi švédskeho stredopoliara Williota Swedberga, ktorý skóroval.
Jeho krajan Alexander Jeremejeff na opačnej strane gólom v 77. minúte už iba zmiernil manko pred odvetou. Zápas mal aj slovenskú stopu. V pozícii hlavného rozhodcu sa predstavil Ivan Kružliak, na čiarach boli jeho krajania Branislav Hancko s Jánom Pozorom a ako štvrtý rozhodca Michal Očenáš.
Celtic nestačil na Stuttgart
Iba druhú prehru v prebiehajúcom kalendárnom roku zaznamenali hráči Celticu Glasgow. Úradujúci škótsky majster podľahol v Celtic Parku nemeckému VfB Stuttgart 1:4. Bundesligistovi zabezpečil vynikajúcu pozíciu pred odvetou dvojgólový Bilal El Khannouss.
Do odvety pôjdu s dvojgólovou výhodou hráči belgického KRC Genk. Na ihrisku chorvátskeho Dinama Záhreb zvíťazili 3:1. Najvýraznejšiu zásluhu na triumfe hostí mal dvojgólový marocký obranca Zakaria El Ouahdi.
Na úspešné ťaženie hostí nadviazala aj talianska Bologna, ktorá zdolala nórsky Brann Bergen na jeho ihrisku 1:0 gólom Santiaga Castra z 9. minúty duelu.
Európska liga - kompletné výsledky play-off, prvé zápasy:
Celtic Glasgow - VfB Stuttgart 1:4 (1:2)
Góly: 21. Nygren - 15. a 28. El Khannouss, 57. Leweling, 90.+3 Tomas
OSC Lille - CZ Belehrad 0:1 (0:1)
Góly: 45.+1 Tebo Uchenna
Ludogorec Razgrad - Ferencváros Budapešť 2:1 (1:1)
Góly: 24. Duah, 67. Son - 27. Dele
Panathinaikos Atény - Viktoria Plzeň 2:2 (1:1)
Góly: 31. a 61. Tetteh - 11. Višinský, 80. Ladra
/P. Hrošovský odohral celý zápas, M. Tvrdoň (obaja Plzeň) bol na lavičke náhradníkov/
Fenerbahce Istanbul - Nottingham Forest 0:3 (0:2)
Góly: 21. Murillo, 43. Igor Jesus, 50. Gibbs-White
/M. Škriniar hral do 26. minúty, videl žltú kartu/
Dinamo Záhreb - KRC Genk 1:3 (1:2)
Góly: 44. Beljo - 21. a 90. El Ouahdi, 15. Heynen
PAOK Solún - Celta Vigo 1:2 (0:2)
Góly: 77. Jeremejeff - 34. Aspas, 43. Swedberg
SK Brann Bergen - FC Bologna 0:1 (0:1)
Gól: 9. Castro