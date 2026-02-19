ONLINE: Fenerbahce Istanbul - Nottingham Forest dnes, Európska liga LIVE (play-off, 1. zápas)

Fenerbahce Istanbul - Nottingham Forest: ONLINE prenos zo zápasu Európskej ligy.
Fenerbahce Istanbul - Nottingham Forest: ONLINE prenos zo zápasu Európskej ligy. (Autor: Sportnet)
Sportnet|19. feb 2026 o 15:45
ShareTweet0

Sledujte spolu s nami ONLINE prenos zo zápasu play-off o osemfinále Európskej ligy: Fenerbahce Istanbul - Nottingham Forest.

Futbalisti tímov Fenerbahce Istanbul a Nottingham Forest dnes hrali prvý zápas play-off o osemfinále Európskej ligy 2025/2026.

V zostave domáceho mužstva nastúpi s kapitánskou páskou slovenský reprezentant Milan Škriniar.

Kde sledovať Európsku ligu?
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.

Futbal sledujte spolu s nami naživo ako online prenos.

ONLINE PRENOS: Fenerbahce Istanbul - Nottingham Forest (Európska liga LIVE, play-off o osemfinále, štvrtok, výsledky, NAŽIVO)

Európska liga Play-off 2025/2026
19.02.2026 o 18:45
Fenerbahçe
0:0
(0:0, 0:0)
Plánovaný
Nottingham
Prenos
Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 18:45. Dnes budeme sledovať vyraďovaciu časť Európskej ligy. Medzi sebou si to rozdajú Fenerbahce SK a Nottingham Forest.

Fenferbahce SK

Domáci futbalisti na čele so slovenským kapitán Milanom Škriniarom dokázali nazbierať v hlavnej časti Európskej ligy 12 bodov a mali pozitívne skóre 10:7. Stačilo im to na postupovú 19. pozíciu. Dnes ich čaká mimoriadne náročný súper z Anglicka.

Nottingham Forest

Lesníci získali o dva body viac v hlavnej časti Európskej ligy ako ich dnešný súper (14). Obsadili napokon 13. pozíciu. Hosťom sa v anglickej Premier league vôbec nedarí. Vedenie odvolalo Sean Dycheho a na jeho miesto prišiel Ricardo Pereira. Uvidíme či to Lesníkom pomôže.

Tabuľka Európskej ligy

Európska liga

    Fenerbahce Istanbul - Nottingham Forest: ONLINE prenos zo zápasu Európskej ligy.
    Fenerbahce Istanbul - Nottingham Forest: ONLINE prenos zo zápasu Európskej ligy.
    ONLINE: Fenerbahce Istanbul - Nottingham Forest dnes, Európska liga LIVE (play-off, 1. zápas)
    dnes 15:45
    Nachádzate sa tu:
    Domov»Futbal»Európska liga»ONLINE: Fenerbahce Istanbul - Nottingham Forest dnes, Európska liga LIVE (play-off, 1. zápas)