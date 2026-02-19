ONLINE: Fenerbahce Istanbul - Nottingham Forest dnes, Európska liga LIVE (play-off, 1. zápas)

Futbalisti tímov Fenerbahce Istanbul a Nottingham Forest dnes hrali prvý zápas play-off o osemfinále Európskej ligy 2025/2026.
V zostave domáceho mužstva nastúpi s kapitánskou páskou slovenský reprezentant Milan Škriniar.
ONLINE PRENOS: Fenerbahce Istanbul - Nottingham Forest (Európska liga LIVE, play-off o osemfinále, štvrtok, výsledky, NAŽIVO)
Európska liga Play-off 2025/2026
19.02.2026 o 18:45
Fenerbahçe
0:0
(0:0, 0:0)
Plánovaný
Nottingham
Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 18:45. Dnes budeme sledovať vyraďovaciu časť Európskej ligy. Medzi sebou si to rozdajú Fenerbahce SK a Nottingham Forest.
Fenferbahce SK
Domáci futbalisti na čele so slovenským kapitán Milanom Škriniarom dokázali nazbierať v hlavnej časti Európskej ligy 12 bodov a mali pozitívne skóre 10:7. Stačilo im to na postupovú 19. pozíciu. Dnes ich čaká mimoriadne náročný súper z Anglicka.
Nottingham Forest
Lesníci získali o dva body viac v hlavnej časti Európskej ligy ako ich dnešný súper (14). Obsadili napokon 13. pozíciu. Hosťom sa v anglickej Premier league vôbec nedarí. Vedenie odvolalo Sean Dycheho a na jeho miesto prišiel Ricardo Pereira. Uvidíme či to Lesníkom pomôže.
