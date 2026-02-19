ONLINE: Panathinaikos FC - FC Viktoria Plzeň dnes, Európska liga LIVE (play-off, 1. zápas)

Futbalisti Panathinaikos FC a FC Viktoria Plzeň dnes hrali prvý zápas play-off o osemfinále Európskej ligy 2025/2026.
Panathinaikos skonči v ligovej fáze na 20. mieste tabuľky so ziskom 12 bodov. Plzeň mala o 2 body viac a skončila na 14. mieste.
ONLINE PRENOS: Panathinaikos FC - FC Viktoria Plzeň (Európska liga LIVE, play-off o osemfinále, štvrtok, výsledky, NAŽIVO)
Európska liga Play-off 2025/2026
19.02.2026 o 21:00
Panathinaikos
0:0
(0:0, 0:0)
Plánovaný
Plzeň
Prenos
Vítam všetkých futbalových priaznivcov pri sledovaní online textového prenosu zo zápasu o postup do play-off Európskej ligy medzi Panathinaikos Atény a FC Viktoria Plzeň.
Tieto tímy sa naposledy stretli v decembri. Vtedy sa zrodila bezgólová remíza.
Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 21:00.