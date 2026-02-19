Škriniar sa zranil, odohral len 26 minút. Fenerbahce prehralo doma rozdielom triedy

Milan Škriniar sa zvíja v bolestiach v zápase s Nottinghamom.
Milan Škriniar sa zvíja v bolestiach v zápase s Nottinghamom. (Autor: REUTERS)
Sportnet, TASR|19. feb 2026 o 20:38
Slovák videl v úvode zápasu aj žltú kartu.

Futbalistom Fenerbahce Istanbul sa výrazne vzdialil postup do osemfinále Európskej ligy. Turecký klub v zostave s kapitánom slovenskej reprezentácie Milanom Škriniarom prehral v úvodnom stretnutí play off o postup na domácej pôde s anglickým Nottinghamom Forest 0:3.

Škriniar duel pre zranenie nedohral, v 26. minúte ho na ihrisku nahradil Caglar Söyüncü. Slovenský obranca videl v 9. minúte stretnutia žltú kartu.

Fenerbahce inkasovalo prvýkrát krátko pred striedaním slovenského obrancu. Účastníka anglickej Premier League poslal do vedenia Brazílčan Murillo, do prestávky zvýšil na rozdiel dvoch gólov jeho krajan Igor Jesus.

Autor druhého presného zásahu si pripísal asistenciu v 50. minúte, keď skóroval Morgan Gibbs-White.

VIDEO: Milan Škriniar sa zranil v zápase s Nottinghamom

Dobrú východiskovú pozíciu pred odvetou si vytvorila španielska Celta Vigo. Galícijčania zvíťazili na horúcej pôde PAOK-u Solún 2:1. Oba góly španielskeho klubu v prvom dejstve zariadil kapitán Iago Aspas.

Tridsaťosemročný útočník najskôr v 34. minúte využil dieru v defenzíve domácich a skákajúcu prihrávku od Miguela Romana skrotil presnou strelou k žrdi. V závere prvého dejstva našiel po priamočiarej akcii svojho tímu prihrávkou po zemi švédskeho stredopoliara Williota Swedberga, ktorý skóroval. Jeho krajan Alexander Jeremejeff na opačnej strane gólom v 77. minúte už iba zmiernil manko pred odvetou.

Zápas mal aj slovenskú stopu. V pozícii hlavného rozhodcu sa predstavil Ivan Kružliak, na čiarach boli jeho krajania Branislav Hancko s Jánom Pozorom a ako štvrtý rozhodca Michal Očenáš.

Do odvety pôjdu s dvojgólovou výhodou hráči belgického KRC Genk. Na ihrisku chorvátskeho Dinama Záhreb zvíťazili 3:1. Najvýraznejšiu zásluhu na triumfe hostí mal dvojgólový marocký obranca Zakaria El Ouahdi.

Na úspešné ťaženie hostí nadviazala aj talianska Bologna, ktorá zdolala nórsky Brann Bergen na jeho ihrisku 1:0 gólom Santiaga Castra z 9. minúty duelu.

Európska liga - play-off, prvé zápasy:

Fenerbahce Istanbul - Nottingham Forest 0:3 (0:2)

Góly: 21. Murillo, 43. Igor Jesus, 50. Gibbs-White

/M. Škriniar hral do 26. minúty, videl žltú kartu/

Dinamo Záhreb - Genk 1:3 (1:2)

Góly: 44. Beljo - 21. a 90. El Ouahdi, 15. Heynen

Brann Bergen - Bologna 0:1 (0:1)

Gól: 9. Castro

PAOK Solún - Celta Vigo 1:2 (0:2)

Góly: 77. Jeremejeff - 34. Aspas, 43. Swedberg

Európska liga

