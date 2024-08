Súper brzdil hru, naťahoval ako sa dalo. Výhra je pre Plzeň odmena za trpezlivosť

Tesný triumf dostal Viktoriu do výhodnejšej východiskovej pozície pred odvetou v Edinburghu, v ktorej sa nechystá iba brániť nerozhodný výsledok.

BRATISLAVA. Slovenskí futbalisti Viktorie Plzeň Marián Tvrdoň a Erik Jirka sú po štvrtkovom víťazstve nad škótskym tímom Heart of Midlothian 1:0 blízko k účasti v skupinovej fázy Európskej ligy.

Na brankára Tvrdoňa smerovali dve strely, s ktorými si poradil a dosiahol už štvrté čisté konto po sebe a piate z uplynulých šiestich zápasov. Hearts sa prezentovali skôr defenzívnou taktikou.

"Tušili sme, že prídu s niečím podobným. Nie vždy dávajú do hry troch stopérov, proti nám posilnili tento post a aj vystužili stred poľa. Už podľa ich zostavy sme tušili, že to bude o čakaní na protiútoky, prípadne nejakú štandardku, v ktorých sú silní," citovala Koubeka oficiálna stránka plzenského klubu.

Kormidelník Viktorie si všimol aj snahu súpera o naťahovanie hry: "Je to pravda, súper brzdil hru. Každú štandardku, ktorú mali, naťahovali ako sa dalo. Je to súčasť taktiky a potom je na rozhodcovi, ako to vyrieši. Nastavil šesť minút, možno mohol aj viac."

O lepšiu východiskovú pozíciu Plzne pred odvetou sa postaral Jhon Mosquera. Ten síce nefiguruje v zápise ako strelec gólu, ani sa pri ňom nedotkol lopty, no po centri Cadua mu v zakončení bránil obranca Daniel Oyegoke, od ktorého sa lopta odrazila do brány.

"Vytvoril som tlak na hráča, ktorý si dal z toho vlastný gól. Čakal som na zadnej žrdi a snažil som sa odstrčiť obrancu. Tréner nám vravel, aby sme centrovali. Teším sa z víťazstva pred vlastnými fanúšikmi. Náš cieľ je dostať sa do Európskej ligy a tento výsledok nám k tomu môže pomôcť," konštatoval Mosquera.