Prehra Orbána ovplyvní aj športové kluby vrátane DAC. Kľúčové rozhodnutia prídu čoskoro

Parlamentné voľby v Maďarsku dopadli pre niekoho možno prekvapivo, pre iných naopak nie. Viktor Orbán a jeho strana Fidesz nezvíťazili, takže po dlhých 16 rokoch opustí stoličku premiéra.
Voľby ovládla strana Tisza na čele s Péterom Magyarom. To však môže ovplyvniť aj šport, ktorý preniká až na Slovensko. Prečo?
Dlhodobý maďarský líder sa netajil s láskou k nemu, jeho náprotivok údajne podobný nie je.
Kľúčové rozhodnutia prídu čoskoro
Orbán svoj vplyv a peniaze využíval jedinečným spôsobom, pričom spomedzi krajín Európskej únie utratil najviac. Po volebnej prehre sa jeho vlajkový klub v rodnom meste, Puskás Akadémia, stretol s absolútnym strachom.
Niektoré maďarské tímy dostávali značný prúd vládnej pomoci. Teraz sa to môže zmeniť.
"Orbán bol roky veľmi štedrý podporovateľ športu. Peniaze prúdili do maďarských a zahraničných klubov spojených s maďarskými menšinami. Maďarsko navyše hostilo množstvo športových podujatí - majstrovstvá sveta v atletike, finále Európskej ligy, zápasy Eura a čoskoro bude hostiť finále Ligy majstrov," uviedol Michal Banasiak z Poľského inštitútu športovej diplomacie v rozhovore pre Przeglad Sportowy.
Čoskoro môžu byť prijaté kľúčové rozhodnutia, ktoré jasne demonštrujú postoj nového premiéra k investovaniu do maďarského športu. Treba si však počkať, kým sa situácia po voľbách stabilizuje.
"Trendy môžeme vidieť určite u Sandora Csányiho, šéfa Maďarskej futbalovej federácie, ktorý je zároveň šéfom najväčšej maďarskej štátnej banky.
Či si udrží najmä druhú pozíciu, bude istým znakom prístupu novej vlády k futbalu a jeho financovaniu," povedal Banasiak.
Šport sa stal prostriedkom na podporu menšín
Orbán tiež výrazne investoval do klubov na Slovensku, v Rumunsku, Slovinsku a Srbsku. Všetky majú jedného spoločného menovateľa.
"Musíme sa vrátiť viac ako 100 rokov späť a pozrieť sa na históriu. Po prvej svetovej vojne bola podpísaná Trianonská zmluva, ktorá bola pre Maďarsko nevýhodná, a v dôsledku toho Maďarsko stratilo približne dve tretiny svojho územia a rovnaké množstvo obyvateľstva. Pre mnohých Maďarov to zostáva otvorenou a bolestivou ranou," opísal historické udalosti.
"Orbán využil odpor súvisiaci s Trianonom do svojej politiky. Mapy tzv. Veľkého Maďarska, teda jeho historických hraníc, viseli v úradoch vlády.
Fidesz tiež spustil množstvo programov na podporu maďarských komunít žijúcich v susedných krajinách, pričom ich členom udelil volebné právo.
Šport sa stal prostriedkom na podporu menšín - rumunský Sepsi OSK, slovenský FC DAC 1904 Dunajská Streda a srbský TSC Bačka Topola. Peniaze do týchto tímov prúdili z ministerských programov a štátnych spoločností, ako je napríklad ropná spoločnosť MOL.
Maďarskí podnikatelia sympatizujúci s Orbánom investovali do týchto celkov. To sa prejavilo v ich športových výkonoch - Sepsi dvakrát vyhral Rumunský pohár a TSC sa dostal do európskych súťaží," vysvetlil Banasiak.
Výdavky na šport sa môžu výrazne znížiť
Napriek neúspechu vo voľbách nebude Orbán úplne odsunutý, podporu za sebou stále má. Nebude už však rozhodovať o tom, komu a v akom rozsahu pôjdu finančné prostriedky z MOL alebo OTP Bank.
Budúci premiér Magyar robil počas svojej kampane gestá smerom k menšinám a šport by preto mohol byť významným prostriedkom na získanie si krajanov žijúcich mimo Maďarska.
"Maďarská ekonomika má svoje problémy a môže sa ukázať, že výdavky na šport – roky najvyššie v celej Európskej únii – sa výrazne znížia.
Na druhej strane sa Magyar počas volebnej kampane snažil získať podporu Maďarov žijúcich v zahraničí. Hlasno sa postavil proti slovenským zákonom, ktoré poškodzujú maďarskú menšinu.
Nemyslím si však, že maďarské financovanie, na ktoré sa kluby ako DAC a TSC do značnej miery spoliehali, bude úplne zastavené," uzavrel Banasiak v rozhovore pre spomenuté periodikum.
Tabuľky Niké ligy
Skupina o titul:
Skupina o udržanie sa: