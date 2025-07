Sto miliónov vraj za neho zaplatí len hlupák. Prezident nahneval Gyökeresa, nechce sa vrátiť

Renomovaný novinár Fabrizio Romano informoval o údajnej existencii gentlemanskej dohody medzi hráčom a klubom, ktorá by Gyökeresovi umožnila opustiť Pyrenejský polostrov za výrazne nižšiu cenu.

„Môžem vás ubezpečiť, že Viktor neodíde za 60 miliónov,“ dodal v súvislosti s medializovanými informáciami o ponuke z Britských ostrovov.

Vysvetľuje to tým, že Zubimendi prestúpil do Arsenalu za 65 miliónov eur, Cunha do Manchestru United za 70. Podľa jeho názoru nemá ani jeden zo spomínaných hráčov takú kvalitu ako Gyökeres.

„Pokiaľ nemá najhoršieho agenta na svete, myslím si, že môže bezpochyby odísť,“ povedal populárny funkcionár.