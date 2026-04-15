VIDEO: Trofej Bundesligy už bola malá, museli ju rozobrať a zreštaurovať

Majstrovská trofej nemeckej futbalovej Bundesligy sa stala príliš malou. Ešte pred možnou obhajobou titulu v podaní mníchovského Bayernu tak dostala väčší vonkajší prstenec.
Podľa riadiaceho orgánu Nemecká futbalová liga je tak teraz vytvorený dostatočný priestor na nasledujúcich 30 rokov.
Bavori môžu už v nedeľu proti VfB Stuttgart spečatiť svoj triumf. Päť kôl pred koncom sezóny má líder tabuľky náskok 12 bodov pred Borussiou Dortmund a o 47 gólov lepšie skóre.
VIDEO: Renovácia trofeje Bundesligy
Trofej pre úpravy rozobrali na jednotlivé časti a dôkladne zreštaurovali. Teraz váži viac ako 11 kilogramov a má priemer 56 cm.
Mená všetkých nemeckých majstrov od roku 1903 sú na trofeji zvečnené. Informovala o tom agentúra DPA.