Hráči Bayernu s majstrovskou trofejou (Autor: TASR/AP)
TASR|15. apr 2026 o 12:04
ShareTweet0

Po zväčšení by mala vydržať ďalších 30 rokov.

Majstrovská trofej nemeckej futbalovej Bundesligy sa stala príliš malou. Ešte pred možnou obhajobou titulu v podaní mníchovského Bayernu tak dostala väčší vonkajší prstenec.

Podľa riadiaceho orgánu Nemecká futbalová liga je tak teraz vytvorený dostatočný priestor na nasledujúcich 30 rokov.

Bavori môžu už v nedeľu proti VfB Stuttgart spečatiť svoj triumf. Päť kôl pred koncom sezóny má líder tabuľky náskok 12 bodov pred Borussiou Dortmund a o 47 gólov lepšie skóre.

Trofej pre úpravy rozobrali na jednotlivé časti a dôkladne zreštaurovali. Teraz váži viac ako 11 kilogramov a má priemer 56 cm.

Mená všetkých nemeckých majstrov od roku 1903 sú na trofeji zvečnené. Informovala o tom agentúra DPA.

    Nachádzate sa tu:
    Domov»Futbal»Nemecko»Bundesliga»VIDEO: Trofej Bundesligy už bola malá, museli ju rozobrať a zreštaurovať