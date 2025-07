VIDEO: Do útoku vybehol aj brankár. Žilina prežila infarkt a zdvihla cennú trofej

ŽILINA. Vychovali mená ako Milan Škriniar, Dávid Hancko či Róbert Boženík. Akadémia MŠK Žilina poslala do sveta skvelých hráčov a právom patrí medzi najlepšie na Slovensku. Svoje kvality potvrdzuje v domácej súťaži i v mládežníckej Lige majstrov.

Tréner: Sme šťastní Futbalisti MŠK Žilina U19 sa však tešia aj z ďalšieho veľkého úspechu. Vo finále Československého pohára zdolali rovesníkov z Baníka Ostrava a získali aj túto prestížnu trofej. „Sme šťastní. Že sa k nám priklonilo šťastie,“ pre web MŠK Žilina vravel po zápase Ivan Belák, tréner talentovaných Žilinčanov, ktorý viedol MŠK aj v nezabudnuteľných zápasoch Ligy majstrov.

Žilina začala na ihrisku v Lanžhote výborne, od úvodu zatlačila súpera a po góle Nicolasa Gučika sa ujala vedenia. Na rozdiel dvoch gólov mohol do prestávky upraviť František Kóša, no svoje dve dobré príležitosti nedotiahol do konca. A tak po zmene strán prišiel trest, keď Baníci vyťažili z minima maximum a po štandardnej situácii a penalte skóre otočili.

„Úvod zápasu ovplyvnilo rýchle zranenie Michala Pekelského, čo nám narušilo začiatok. Striedanie však vyšlo a Nicolas Gučik hneď strelil gól. Prvý polčas sme však mali odskočiť na viac gólov, kde sme to mohli rozhodnúť. Cez polčas sme upozornili chalanov, že druhý polčas môže byť klamlivý, že môže niečo prísť zo strany súpera. Pri penalte sme prepadli a nemuseli sme to riešiť faulom. Potom štandardka a zrazu sme prehrávali,“ dodal.

Do útoku vybehol aj brankár Žilinčania nemali čo stratiť, a tak v samom závere vrhli všetky sily dopredu. V nadstavenom čase sa im naskytla štandardná situácia, na ktorú vybehol aj brankár Jakub Jokl. Ten loptu hlavou tesne minul, no dostala sa k Teovi Staníkovi, ktorý poslal duel do penaltového rozstrelu – 2:2. Práve gólman Šošonov sa v penaltovej lotérii stal hrdinom, keď zneškodnil dva pokutové kopy a zariadil trumf MŠK Žilina.

„Chytiť dve penalty v rozstrele je výborný pocit. Bolo to však o celom mužstve, ktoré sa zomklo a vyrovnanie prišlo v posledných sekundách. To nám určite dodalo energiu a šťavu do penált. V zápase sme nepremieňali tutovky, k tomu prišli dva zbytočné inkasované góly po štandardkách. Po slovenskom titule prišiel aj ten česko-slovenský, kraľujeme v dvoch krajinách, je to super. Tím ukázal charakter a verím, že ho predvedieme aj v mládežníckej Lige majstrov,“ vravel talentovaný Jakub Jokl. VIDEO: Žilina vyrovnáva na 2:2 v nadstavenom čase

Mali psychickú výhodu Žilinčania boli blízko prehry, no prežili infarkt a využili psychickú výhodu. „Cením si na chalanoch, že išli do konca a v nadstavení vyrovnali. Mali sme vyhrať v riadnom hracom čase, no tešíme sa z výhry po penaltách a vážime si to. Pre nás to bola akási generálka na Ligu majstrov, väčšina hráčov tam môže nastúpiť. Relatívne sme mali zápas pod kontrolou a zrazu sme prehrávali.

Hráči zistili, že medzinárodný zápas je o niečom inom - musíme byť ostražití v každom momente,” uviedol tréner Ivan Belák, ktorý si za Matador Púchov zahral v pamätných zápasoch proti FC Barcelona. VIDEO: Posledná chytená penalta a radosť hráčov MŠK Žilina

V náročnej situácii sa ocitol útočník, ktorý už v 6. minúte musel striedať zraneného spoluhráča. Svojej úlohy sa však zhostil veľmi dobre a strelil úvodný gól Žiliny. „Pocity sú fantastické. Som rád, že mi dal tréner šancu a odvďačil som sa gólom. Okrem jedného som mohol streliť ďalšie dva, čo ma mrzí.