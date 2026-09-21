VIDEO: Messi strelil už 20. gól v sezóne, brankára zahanbil z priameho kopu

Hviezdny argentínsky útočník Lionel Messi dal proti San Diegu jubilejný dvadsiaty gól v prebiehajúcej sezóne MLS, futbalistom Interu Miami to však stačilo len na domácu remízu 2:2.
39-ročný Messi v 23. minúte z priameho kopu vyrovnal na 1:1.
Najlepší strelec uplynulého ročníka zámorskej súťaže si tak upevnil prvé miesto v poradí kanonierov, ktoré vedie o dva zásahy pred Petarom Musom z Dallasu.
VIDEO: Zostrih zápasu Inter Miami - San Diego
Miami potom v 75. minúte poslal do vedenia Luis Suárez, ale obhajcovia titulu vedenie neudržali a štvrtýkrát za sebou v MLS remizovali.
Osem minút pred koncom vyrovnal svojím druhým gólom v zápase Anders Dreyer.