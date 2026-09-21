VIDEO: Messi strelil už 20. gól v sezóne, brankára zahanbil z priameho kopu

Lionel Messi
Lionel Messi (Autor: TASR/AP)
ČTK|21. sep 2026 o 07:48
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Poradie strelcov MLS vedie o dva zásahy.

Hviezdny argentínsky útočník Lionel Messi dal proti San Diegu jubilejný dvadsiaty gól v prebiehajúcej sezóne MLS, futbalistom Interu Miami to však stačilo len na domácu remízu 2:2.

39-ročný Messi v 23. minúte z priameho kopu vyrovnal na 1:1.

Najlepší strelec uplynulého ročníka zámorskej súťaže si tak upevnil prvé miesto v poradí kanonierov, ktoré vedie o dva zásahy pred Petarom Musom z Dallasu.

VIDEO: Zostrih zápasu Inter Miami - San Diego

Miami potom v 75. minúte poslal do vedenia Luis Suárez, ale obhajcovia titulu vedenie neudržali a štvrtýkrát za sebou v MLS remizovali.

Osem minút pred koncom vyrovnal svojím druhým gólom v zápase Anders Dreyer.

Tabuľka MLS

MLS

    Lionel Messi
    Lionel Messi
    VIDEO: Messi strelil už 20. gól v sezóne, brankára zahanbil z priameho kopu
    po 07:48
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