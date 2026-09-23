Tréner v zámorí prišiel o prácu. Rozhodkyni povedal, že futbal je mužská hra

Futbalový klub zámorskej MLS Columbus Crew prepustil trénera rezervného tímu Federica Higuaina po augustovom incidente s rozhodkyňou.
Starší brat bývalého útočníka Gonzala stisol po jednom z duelov ruku rozhodkyne, odmietol ju pustiť a mal jej povedať, že „futbal je mužská hra“.
Argentínčan dostal v auguste dvojzápasový trest, ktorý podľa tamojšej asociácie rozhodcov nebol „ani zďaleka tým správnym signálom smerom k verejnosti“.
Klub v stredu večer informoval o odvolaní kouča a bývalého dlhoročného hráča A-tímu.
„Dospeli sme k záveru, že toto rozhodnutie bude v najlepšom záujme celej organizácie. Neboli splnené štandardy nášho klubu týkajúce sa toho, čo sa očakáva od lídra jedného z našich tímov,“ uviedol generálny manažér klubu Issa Tall vo vyhlásení.