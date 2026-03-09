VIDEO: Veľká hromadná bitka v Brazílii, rozhodca udelil 23 červených kariet

Nedeľňajší finálový duel šampinátu brazílskeho štátu Minas Gerais medzi futbalistami Cruzeira a Atlética Mineiro mal dohru v podobe hromadnej šarvátky hráčov oboch celkov.
Podľa brazílskych médií rozhodca po stretnutí dvoch rivalov z mesta Belo Horizonte dodatočne rozdal 23 červených kariet. Cruzeiro v stretnutí zvíťazilo 1:0.
Potýčky odštartovali na konci šesťminútového nastavenia po tom, čo brankár Atlética Everson kolenom zakľakol hlavu ležiacemu záložníkovi Christianovi.
Následné strkanice prešli do hromadnej šarvátky, počas ktorej padali tvrdé údery aj kopance. Ani ochranke sa nedarilo situáciu upokojiť.
VIDEO: Bitka v zápase Cruzeiro a Atlético Mineiro
"Toto sa nemalo stať, nikdy som počas futbalového stretnutia nevidel takéto násilie. Takto nemôžeme ísť príkladom, vidí to celý svet. Máme nejakú zodpovednosť, vrhá to na všetky zlé svetlo, "uviedol kapitán Atlética Hulk.
Bývalý brazílsky reprezentant a kanonier Porta bol jedným z jedenástich vylúčených porazeného tímu.
Do potýčky sa zapojil aj jeho spoluhráč a ešte nedávno obranca pražskej Sparty Ángelo Preciado.