Góly prišli v správny čas, hovorí. Kane strelil v Bundeslige už deviaty hetrik

BERLÍN. Anglický futbalový útočník Harry Kane sa blysol hetrikom pri víťazstve Bayernu Mníchov 4:1 na pôde Hoffenheimu.
Po sobotňajšom stretnutí 4. kola nemeckej Bundesligy priznal, že stopercentný líder tabuľky pôsobil v prvom polčase trochu unavene, no dodal, že jeho góly prišli v správny čas.
Kane otvoril skóre v závere prvého polčasu presnou strelou z prvej zvnútra šestnástky po prihrávke z rohového kopu a po zmene strán premenil dve penalty.
Tridsaťdvaročný kanonier zaknihoval už svoj deviaty bundesligový hetrik. V aktuálnej sezóne najvyššej nemeckej súťaže nastrieľal osem gólov a ďalších päť presných zásahov pridal v Lige majstrov, domácom pohári a nemeckom Superpohári.
„Bol to pre nás dobrý zápas. Prvý polčas bol náročný, pôsobili sme trochu unavene, ale dali sme dôležitý prvý gól krátko pred prestávkou. Nedá sa hrať dokonale v každom zápase, vždy prídu fázy, keď má súper šance. Vtedy treba dobre brániť, čo sa nám aj podarilo.
Druhý polčas už bol viac podľa našich predstáv. Spôsob, akým sme hrali s loptou, ako sme napádali s loptou aj bez nej. Zdvihli sme úroveň, zvýšili intenzitu, čím sme to súperovi poriadne sťažili. Góly zasa prišli v správny čas a je príjemné, že som opäť skóroval a pomohol tímu,“ citoval slová Kanea web mníchovského klubu.
VIDEO: Zostrih zápasu Hoffenheim - Bayern
Bayern je po štyroch ligových dueloch na čele tabuľky s plným počtom 12 bodov.
„Hoffenheim bol v prvom polčase lepší. Vyhrával súboje a robil takmer všetko správne. Keď prvý polčas nie je ideálny, je dôležité ukázať reakciu, a to sme spravili. Do druhého polčasu sme vstúpili oveľa lepšie a uvedomili sme si, že prvý polčas nebol dostatočne dobrý,“ konštatoval tréner Bayernu Vincent Kompany.
Jeho náprotivok Christian Ilzer našiel napriek vysokej prehre pozitíva: „Nakoniec to bol jednoznačný výsledok kvôli druhému polčasu. Na konci dňa sme prehrali zápas a každá prehra bolí.
To však neznamená, že sme nehrali dobre. Začali sme veľmi dobre a robili sme Bayernu Mníchov problémy. Príležitosti, ktorých dostanete len málo, musíte premeniť na góly, čo sa nám nepodarilo. Dnes sme hrali proti zďaleka najlepšiemu tímu v Nemecku.“
Hoffenheim ešte živil nádej po góle z 82. minúty, ktorý dal s prispením teču Joshuu Kimmicha z priameho kopu Čech Vladimír Coufal. Úradujúci nemecký majster si už však predĺženie stopercentnej série postrážil, v deviatej minúte nadstaveného času navyše zavŕšil výsledok z dorážky Serge Gnabry.