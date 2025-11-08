VIDEO: Dúbravka dostal gól prsiami a Česi oslavujú. Souček vyrovnal anglický rekord

LONDÝN. Tomáš Souček v 11. kole anglickej futbalovej ligy prispel k výhre West Hamu 3: 2 nad Burnley a 38. gólom v Premier League vyrovnal český strelecký rekord Patrika Bergera.
Burnley v 35. minúte viedlo gólom Flemminga, ale tesne pred prestávkou vyrovnal Wilson.
V 62. min nahradil Souček zraneného Pottsa a o 15 minút neskôr k nemu slovenský gólman Martin Dúbravka vyrazil strelu Paquety na vzdialenejšiu tyč a český reprezentačný kapitán poslal hrudníkom loptu do bránky.
V závere mal 30-ročný český záložník podiel na treťom a napokon víťaznom góle domácich, keď jeho strelu dorazil dobiehajúci Walker-Peters do prázdnej brány. V siedmej minúte nastavenia ešte zmiernil porážku hostí Cullen.
"Kladivári" si pripísali druhé víťazstvo po sebe a od dnešného súpera ich na prvom zostupovom 18. mieste delí len horšie skóre.
VIDEO: Gól Tomáša Součka do siete Martina Dúbravku