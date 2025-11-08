VIDEO: Dúbravka dostal gól prsiami a Česi oslavujú. Souček vyrovnal anglický rekord

Tomáš Souček oslavuje gól do siete Martina Dúbravku
Tomáš Souček oslavuje gól do siete Martina Dúbravku (Autor: TASR/PA via AP)
ČTK|8. nov 2025 o 18:47
ShareTweet0

Český kapitán strelil v Premier League už 38. gól.

LONDÝN. Tomáš Souček v 11. kole anglickej futbalovej ligy prispel k výhre West Hamu 3: 2 nad Burnley a 38. gólom v Premier League vyrovnal český strelecký rekord Patrika Bergera.

Burnley v 35. minúte viedlo gólom Flemminga, ale tesne pred prestávkou vyrovnal Wilson.

V 62. min nahradil Souček zraneného Pottsa a o 15 minút neskôr k nemu slovenský gólman Martin Dúbravka vyrazil strelu Paquety na vzdialenejšiu tyč a český reprezentačný kapitán poslal hrudníkom loptu do bránky.

V závere mal 30-ročný český záložník podiel na treťom a napokon víťaznom góle domácich, keď jeho strelu dorazil dobiehajúci Walker-Peters do prázdnej brány. V siedmej minúte nastavenia ešte zmiernil porážku hostí Cullen.

"Kladivári" si pripísali druhé víťazstvo po sebe a od dnešného súpera ich na prvom zostupovom 18. mieste delí len horšie skóre.

VIDEO: Gól Tomáša Součka do siete Martina Dúbravku

Tabuľka Premier League

Premier League

    Tomáš Souček oslavuje gól do siete Martina Dúbravku
    Tomáš Souček oslavuje gól do siete Martina Dúbravku
    VIDEO: Dúbravka dostal gól prsiami a Česi oslavujú. Souček vyrovnal anglický rekord
    dnes 18:47
    Nachádzate sa tu:
    Domov»Futbal»Anglicko»Premier League»VIDEO: Dúbravka dostal gól prsiami a Česi oslavujú. Souček vyrovnal anglický rekord