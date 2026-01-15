VIDEO: Brutálny faul v Indonézii. Futbalista dostal doživotný zákaz

Indonézskym futbalom otriasa obrovský škandál, keď si jeden z hráčov zaslúžil najtvrdší možný trest za brutálny faul.
Muhammad Hilmi Gimnastiar, stredopoliar klubu PS Putra Jaya Pasuruan, dostal doživotný zákaz činnosti a pokutu 2,5 milióna rupií (približne 23 791 eur) po útoku na ihrisku v štvrtej divízii.
Incident, po ktorom bol súperov hráč hospitalizovaný, okamžite podnietil celonárodnú diskusiu o násilí vo futbale a o tom, ako by mali riadiace orgány reagovať, keď sa prekročí hranica.
Tím PS Putra Jaya Pasuruan po dueli oznámil ukončenie zmluvy s Gimnastiarom a verejne sa ospravedlnil súperovi Persete 1970 Tulungagung, pričom vyjadril ľútosť nad "činmi svojich hráčov".
Predseda disciplinárnej komisie futbalového zväzu Východnej Jávy Samiadji Makin Rahmat rozhodnutie odôvodnil tým, že tento faul "nielenže porušil športové hodnoty, ale ohrozil aj život iného hráča".
VIDEO: Brutálny faul v Indonézii
Došlo k nemu v 71. minúte, keď Perseta viedla už 4:0. Na záberoch je vidieť, ako Gimnastiar ignoruje loptu a "kung-fu kopom" s výskokom trafil kopačkou priamo do hrude Firmana Nugraha.
Rozhodca mu okamžite ukázal červenú kartu, pretože Nugraha sa zrútil na trávnik a museli ho odniesť na nosidlách na urgentné ošetrenie. Lekári neskôr potvrdili, že jeho zranenia nie sú život ohrozujúce, hoci potreboval kyslík a intenzívnu starostlivosť.
Podľa komisie bol doživotný dištanc uložený nielen s cieľom potrestať Gimnastiara, ale aj vyslať jasné varovanie všetkým hráčom o absolútnej netolerancii takéhoto správania.
Gimnastiar, ktorý sa narodil v roku 2005 a nosil dres s číslom 23, nemal v minulosti žiadny záznam o násilnom správaní. Zápas sa skončil víťazstvom Persety 7:2.