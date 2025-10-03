Brankár chytil penaltu, ale na dorážku bol krátky. Sassuolo vyhralo vo Verone

Andrea Pinamonti dáva gól
Andrea Pinamonti dáva gól (Autor: TASR/LaPresse via AP)
Sportnet|3. okt 2025 o 23:04
Verona je v lige stále bez víťazstva.

Serie A - 6. kolo

Verona - Sassuolo 0:1 (0:0)

Gól: 71. Pinamonti

RÍM. Futbalisti Sassuola si v 6. kole talianskej Serie A pripísali víťazstvo na pôde Hellasu Verona.

O jediný gól stretnutia sa postaral Andrea Pinamonti, ktorý v 71. minúte pohotovo dorazil loptu do siete po tom, čo najprv nepremenil pokutový kop.

Prvý polčas priniesol viacero tvrdých súbojov, no málo gólových príležitostí. Žlté karty videli Grosso (Sassuolo) a Serdar (Verona). Po zmene strán hostia prevzali iniciatívu a častejšie sa dostávali pred bránku Verony.

Rozhodujúci moment prišiel po faule v pokutovom území. Pinamonti najprv z bieleho bodu neuspel, ale lopta sa k nemu odrazila a útočník Sassuola pohotovo skóroval - 0:1.

Sassuolo si tak odnáša tri body a udržiava kontakt s hornou polovicou tabuľky, zatiaľ čo Hellas pokračuje v sérii bez víťazstva.

Tabuľka Serie A

Serie A

