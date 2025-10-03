Brankár chytil penaltu, ale na dorážku bol krátky. Sassuolo vyhralo vo Verone

Serie A - 6. kolo
Verona - Sassuolo 0:1 (0:0)
Gól: 71. Pinamonti
RÍM. Futbalisti Sassuola si v 6. kole talianskej Serie A pripísali víťazstvo na pôde Hellasu Verona.
O jediný gól stretnutia sa postaral Andrea Pinamonti, ktorý v 71. minúte pohotovo dorazil loptu do siete po tom, čo najprv nepremenil pokutový kop.
Prvý polčas priniesol viacero tvrdých súbojov, no málo gólových príležitostí. Žlté karty videli Grosso (Sassuolo) a Serdar (Verona). Po zmene strán hostia prevzali iniciatívu a častejšie sa dostávali pred bránku Verony.
Rozhodujúci moment prišiel po faule v pokutovom území. Pinamonti najprv z bieleho bodu neuspel, ale lopta sa k nemu odrazila a útočník Sassuola pohotovo skóroval - 0:1.
Sassuolo si tak odnáša tri body a udržiava kontakt s hornou polovicou tabuľky, zatiaľ čo Hellas pokračuje v sérii bez víťazstva.