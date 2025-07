Košice zaskočili svetový veľkoklub. Gól Nováka bol famózny, oklamal štyroch

KOŠICE. Futbalové Košice v najslávnejších časoch privítali Manchester United, Juventus Turín, Liverpool, či AC Miláno. Na zápasy chodilo desiatky tisíc ľudí. Po jedenástich rokoch si klub z východu Slovenska opäť zahrá v zápase európskeho pohára. Futbalisti FC Košice sa predstavia v Konferenčnej lige UEFA 2025/2026, kde nahradia tím FC DAC 1904 Dunajská Streda, ktorý vylúčili pre porušenie pravidla o viacnásobnom vlastníctve klubov.

Slovenský zástupca sa má stretnúť v boji o 3. predkolo s víťazom dvojzápasu medzi arménskym Uratu a Neman Grodno. Bieloruský klub vyhral v prvom zápase 2:1 a je bližšie k postupu.

Prvý zápas Košičania odohrajú 24. júla na domácej pôde.

Kozák pokoril AC Miláno Najväčšie zápasy Košíc na európskej scéne sú spojené s menom Ján Kozák. V roku 1978 čelil proti milánskemu AC - ešte ako hráč. Prvý zápas 1. kola Pohára víťazov pohárov (už neexistuje) vyhrali na San Sire domáci Milánčania 1:0. V odvete Lokomotíva Košice zdolala slávne AC 1:0, no po penaltách (6:7) boli úspešnejší hostia a postúpili. Zápas sledovalo viac ako tridsaťtisíc ľudí a jediný gól dal práve Kozák. Patril k najlepším na ihrisku. V drese AC nastúpili takí velikáni ako Fabio Capello, či Franco Baresi. Košičanov viedol tréner Jozef Jankech.

Košice sú navždy zapísané ako prvý slovenský klub, ktorý sa prebojoval do skupinovej fázy Ligy majstrov. Stalo sa to v lete 1997. A opäť bol pri tom Kozák, ktorý viedol ako hlavný tréner už iný klub z metropoly východu SR: 1. FC Košice. Väčšina z výnimočnej partie má dnes okolo päťdesiatky, iba jeden z nich presiahol šesťdesiat. 1. FC Košice trochu pripomínajú dnešný Slovan.

TJ Lokomotíva Košice – AC Miláno 1:0 (0:0, 0:0), 6:7 na pk. Góly: 81. Ján Kozák Pokutové kopy: Maldera 0:1, Ján Kozák 1:1, Novellino nepremenil, Ujhely 2:1, Chiodi 2:2, Jacko nepremenil, Buriani 2:3, Móder 3:3, Antonelli 3:4, Suchánek 4:4 Morini 4:5, Dobrovič 5:5, Walter de Vecchi 5:6, Fecko 6:6, Baresi 6:7, Repík nepremenil Diváci: 30 000 TJ Lokomotíva Košice: Seman – Suchánek, Repík, Dobrovič, Ujhely, Móder, Kozák, Fecko, Farkaš, Józsa (91. Kubašovský), Jacko. Tréner: Jozef Jankech. AC Miláno: Albertosi – Morini, Collovati, Bet, Baresi, Novellino, Maldera, Walter de Vecchi, Capello (80.Buriani), Bigon (104. Antonelli), Chiodi. Tréner: Nils Liedholm /Rok 1978, 1. kolo PVP/

Na slovenské pomery mali megalomanské platy, väčšina hráčov z kádra boli reprezentanti. Mnohí z nich však pochádzali z východu Slovenska či Banskej Bystrice. Molnár si pripadal malý Kým futbalový Slovan potreboval na postup do hlavnej fázy LM jedenásť pokusov, Košiciam vyšiel ihneď prvý. Mali aj ľahšiu cestu, stačilo im vyradiť dvoch súperov.

V prvom predkole prevýšili islandský IS Akranes, v druhom pokorili aj favorizovaný Spartak Moskva. V skupine potom čelili Manchestru United a Juventusu Turín, v tej dobe najlepším tímom sveta, ktorých dopĺňal Feyenoord Rotterdam. „Mal som 185 centimetrov, čo je taký priemer. Na druhej strane, keď sme hrali pamätné zápasy proti Manchestru United a menil som si dres s Petrom Schmeichelom, pripadal som si ako malý," spomínal pre Sportnet brankár Košíc Ladislav Molnár.

Košice pred zápasom s AC Miláno v roku 1978. (Autor: fclokomotiva.com/)

"Neskutočné, čo to bolo za monštrum. Mal 198 centimetrov a 105 kilogramov. Keď sme doma so synom pozerali jeho dres, nosil XXXL. Mne bol aj štandardný XL veľký. Schmeichel dlho bol a bude v Anglicku vnímaný brankár číslo jeden,“ dodal Molnár. V Košiciach sa predstavili aj ďalšie svetového hviezdy ako Zinedine Zidane, David Beckham, Andy Cole, Garry Neville, Paul Scholes, Filippo Inzaghi či Alessandro Del Piero. A kultoví tréneri ako Alex Ferguson a Marcello Lippi.

Kozák na prehliadke Kozák mužstvo v skupinovej fáze Ligy majstrov však neviedol. Spory medzi ním a manažmentom klubu vyvrcholili iba pár dní pred prvým duelom, keď Kozáka poslali na zdravotnú dovolenku. Prvý domáci súboj proti Manchestru 17. septembra 1997 odkoučoval asistent Ján Bodnár.

1. FC Košice v Lige majstrov 1997/98 1. predkolo: 1. FC Košice - Akranes 3:0 (1:0), góly: 29. Semeník, 47. D. Tóth, 64. M. Sovič Akranes - 1. FC Košice 0:1 (0:0), gól: 66. Faktor 2. predkolo: 1. FC Košice - Spartak Moskva (Rus.) 2:1 (2:1), góly: 15. Kožlej, 42. I. Kozák (11 m) - 37. Dmitrijev Spartak Moskva - 1. FC Košice 0:0 Hlavná fáza - B-skupina: 1. FC Košice - Manchester United 0:3 (0:1), góly: 30. Irwin, 61. Berg, 88. Cole Košice: Molnár – Telek, I. Kozák (C), Špilár, R. Kráľ, M. Sovič, Zvara, Janočko, Semeník, Ľubarskij (46. A. Rusnák st.), Kožlej (77. Faktor); tréner: Ján Bodnár. Manchester: Schmeichel – G. Neville, Berg, Pallister, Irwin – Beckham, Scholes, Keane, Butt – Poborský, Cole. Feyenoord Rotterdam - 1. FC Košice 2:0 (2:0), góly: 26. van Gastel, 34. Cruz Košice: Molnár – Telek, Dzúrik, Špilár, I. Kozák (C), Janočko, R. Kráľ (68. Faktor), Zvara, M. Sovič (85. Ľubarskij), Semeník (72. A. Rusnák st.), Kožlej; tréner: Karol Pecze 1. FC Košice - Juventus Turín 0:1 (0:1), gól: 34. Del Piero Košice: Molnár – D. Tóth (87. Bochnovič), I. Kozák (C), Telek, Špilár, Dzúrik, Zvara, Janočko, M. Sovič (26. Ľubarskij), Semeník (79. A. Rusnák st.), Kožlej. Juventus Turín - 1. FC Košice 3:2 (1:0), góly: 42. Del Piero, 58. Amoruso, 61. Fonseca - 66. Ľubarskij, 71. Ferrara (vl.) Košice: Molnár – Semeník, D. Tóth, Telek, I. Kozák (C), Ľubarskij (75. A. Rusnák st.), Zvara, M. Sovič, R. Kráľ (69. Faktor), Janočko (81. Bochnovič), Kožlej. Manchester United - 1. FC Košice 3:0 (1:0), góly: 41. Cole, 85. Faktor (vl.), 90. Sheringham Košice: Molnár – I. Kozák (C), Semeník, Špilár, D. Tóth, M. Sovič, Dzúrik, Zvara (80. Faktor), Janočko (31. A. Rusnák st.), Ľubarskij, Kožlej (83. Bochnovič). 1. FC Košice - Feyenoord Rotterdam 0:1 (0:0), gól: 81. van Bronckhorst Košice: Molnár – I. Kozák (C), Semeník, Dzúrik, Špilár, M. Sovič, Zvara, Janočko (84. Lapšanský), D. Tóth, Ľubarskij (84. Bochnovič), Kožlej.

Rezešovci potom angažovali trénera Karola Peczeho, ktorý v predošlých ročníkoch viedol najväčšieho rivala v boji o titul Spartak Trnava. „Nebola to veľmi príjemná situácia. Ako tréner nás tam doviedol a aj pre nás hráčov bolo sklamaním, že sme v skupine nepokračovali spoločne. Trocha nás to vykoľajilo a možno aj preto sme nezískali ani bod."

"Ak by sme mali viac skúsenosti a Ján Kozák by bol naďalej pri tom, verím tomu, že by sa nám to podarilo. Okrem Manchestru United sme s ostatnými hrali vyrovnanú partiu," spomínal Ruslan Ľubarskij. Strelil prvý gól slovenského tímu v skupinovej fáze Ligy majstrov. V drese 1. FC Košice skóroval na ihrisku slávneho Juventusu Turín.

Tím 1.FC Košice, ktorý v ročníku 1996/97 získal titul majstra a postúpil do Ligy majstrov. (Autor: Róbert Berenhaut)

Sľuboval štadión pre 50 - tisíc Kapitán Manchestru United Roy Keane čelil po príchode do Košíc otázke, čo by sa stalo, ak by Manchester prehral. Mykol plecom a anglickí novinári sa rozosmiali. Záujem o vstupenky vysoko prevyšoval kapacitu malého štadióna Lokomotívy, na ktorom 1. FC odohral domáce zápasy a kde sa na tribúny zmestilo okolo jedenásťtisíc divákov. O rok neskôr čelili Košice slávnemu Liverpool FC v rámci 1. kola pohára UEFA. Prvý zápas prehral tím pod vedením Kozáka doma 0:3, vonku 0:5. V drese Liverpoolu hrali esá ako Michael Owen, Robbie Fowler, Paul Ince, Jamie Carragher, či Čech Patrik Berger.

Slovenské kluby vlastnilo niekoľko zbohatlíkov, ale žiadny z nich nemal také megalomanské plány ako kontroverzný, košický oligarcha Alexander Rezeš.

Pohár UEFA 1998 1. zápas: 1. FC Košice – FC Liverpool 0:3 (0:2) Góly: 18. Berger, 23. Riedle, 59. Owen Odveta: FC Liverpool - 1. FC Košice 5:0 (1:0) Góly: 23. a 56. Redknapp, 53. a 90. Fowler, 52. Ince

Bývalý minister a majiteľ FC Košíc pôvodne plánoval postaviť nový štadión s kapacitou až päťdesiattisíc divákov. Spomínali sa investičné náklady na úrovni 1,2 až 1,4 miliardy slovenských korún. Z megalomanských ambícií nebolo nič. 1. FC Košice v roku 2003 vypadol z najvyššej súťaže, o rok neskôr aj z druhej ligy na napokon skončil v konkurze.

Famózny Novák V roku 2009 privítali Košice ďalšieho giganta. Klub pod názvom MFK Košice v prvom zápase play off Európskej ligy senzačne remizoval s AS Rím 3:3. „Už keď sme vedeli, koho nám môžu vyžrebovať za súpera, celá kabína chcela AS Rím,“ spomínal Ján Novák.

Skóre otvoril domáci Marko Milinkovič už v 5. minúte, ale Taliani otočili na 1:3. Následne však zažiaril práve Ján Novák, ktorý dvoma gólmi vyrovnal. Jeho druhý zásah bol famózny, keď oklamal štyroch protihráčov a tvrdo vystrelil.

Európska liga 2009/2010 - play-off 1. zápas: MFK Košice - AS Rím 3:3 (1:1) Góly: 5. Milinkovič, 71. a 81. Novák (prvý z 11 m) - 38. a 67. Totti (prvý z 11 m), 52. Menez Rozhodovali: Rasmussen - Wulff, Hog (všetci Dánsko), ŽK: De Rossi, 8450 divákov. MFK: Schreng - Kišš, Bašista, Kaminský (58. U. Matič), Juhar - Cicman, Dobias - Viazanko, Škutka (70. Karaš), Milinkovič (69. Janič) - Novák. Tréner: Ján Kozák starší. AS: Artur - Motta (84. Cassetti), Andreolli, Mexes, Riise - De Rossi - Cerci (51. Taddei), Pizarro, Menez (74. Guberti) - Brighi, Totti. Tréner: Luciano Spalletti. Odveta: AS Rím - MFK Košice 7:1 (5:1) Góly: 1., 6. a 86. Totti, 8. Guberti, 17. Cerci, 18. Menez, 70. Riise - 38. Novák Rozhodovali: Dereli - Sezertam, Narinc, bez kariet, 16.145 divákov AS: Artur - Motta, Cassetti (56. Juan), Mexes, Riise - De Rossi (46. Faty), Pizarro - Cerci, Menez (56. Vučinič), Guberti - Totti MFK: Schreng - Kišš (46. Matič), Bašista, Kaminský (46. Škutka), Smrek - Dobias, Cicman - Viazanko (60. Serečin), Milinkovič, Juhar - Novák

„Spalletti (vtedajší tréner AS Rím, pozn. red.) by ho mal naložiť do lietadla a odviesť. Je to hráč, ktorý by sa v zahraničnej lige isto uplatnil. Vynikajúci futbalista,“ opisoval počas priameho prenosu expert Karol Marko. Ako to videl samotný Novák? „Doma sme sa vypli k mimoriadnemu výkonu. Spomínam si na plný štadión, slnečné počasie a obrovské emócie po skončení zápasu. Prehrávali sme už 1:3, najprv som z penalty znížil a potom som strelou k bližšej žrdi vyrovnal. Na ten gól nezabudnem nikdy,“ spomínal Novák. Tím opäť viedol Kozák.

Naposledy proti Čechom Súboj na starom štadióne v Čermeli sledovalo maximum, teda 8450 divákov. Dvoma gólmi sa v drese AS Rím zaskvel legendárny Francesco Totti, AS viedol slávny tréner Luciano Spalletti. „Možno si Taliani mysleli, že nevieme hrať futbal, ale my sme im ukázali, že ho hrať vieme," neskrýval po zápase radosť kapitán domácich Peter Bašista. VIDEO: Dva góly Jána Nováka

Rímska odveta však mala jasný priebeh. Už po osemnástich minútach viedol AS 5:0 a napokon vyhral 7:1. Jediným košickým strelcom bol opäť Ján Novák. Posledný zápas v európskom pohári odohrali Košice v lete 2014. V druhom predkole Európskej ligy prehrali oba zápasy s českým Slovanom Liberec (0:4 a 0:1 doma).