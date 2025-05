Vavro po hosťovaní zostane vo Wolfsburgu, klub si na Slováka uplatnil opciu

Dvadsaťdeväťročný obranca prišiel do nemeckého klubu na hosťovanie do konca sezóny z FC Kodaň a VfL si podľa športového magazínu Kicker uplatnil opciu na trvalý prestup.

Rakúšan síce začiatkom mája skončil na lavičke mužstva, no dočasný tréner Daniel Bauer už po niekoľkých dňoch vyzdvihol výkony Slováka.

Ten nastúpil doteraz v 31 súťažných zápasoch, z toho 29-krát bol v základnej zostave. Strelil v nich tri góly. Po poslednom asociačnom termíne mal problémy so stehenným svalom. „Takýto prístup a srdce chceme mať na ihrisku," povedal Bauero o Vavrovi.

Vavro k odchodu z Kodane do VfL počas zimy povedal pre Kicker: „Nemal som veľa času na rozmýšľanie. V týždni pred uzávierkou prestupov mi z FC Kodaň povedali, že by bolo možno lepšie, keby som prestúpil, pretože by som možno toľko nehral. Som rád, že to takto dopadlo.“