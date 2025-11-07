Tradičný klub Serie A je na dne a musí reagovať. Po desiatich zápasoch mení trénera

Paolo Vanoli
Paolo Vanoli (Autor: SITA/LaPresse via AP)
TASR|7. nov 2025 o 18:15
ShareTweet0

Na konte má štyri body a ani jedno víťazstvo.

FLORENCIA. Paolo Vanoli je nový tréner futbalistov ACF Fiorentina. Na lavičke nahradil Stefana Pioliho, ktorého vedenie klubu odvolalo po nevydarenom štarte do sezóny.

Svoj prvý zápas na lavičke tímu absolvuje v nedeľu na ihrisku FC Janov.

Päťdesiattriročný Vanoli bol bez klubu od leta, keď skončil v FC Turín. V minulosti viedol Spartak Moskva, Benátky i mládežnícke výbery Talianska.

Fiorentina urobila trénerskú výmenu ako tretí klub Serie A v tejto sezóne. Luciano Spalletti nahradil Igora Tudora v Juventuse a Patrick Vieira predčasne skončil v FC Janov, na jeho miesto prišiel Daniele De Rossi.

Fiorentina nevyhrala ani v jednom z desiatich ligových duelov v ročníku a so štyrmi bodmi za remízy figuruje na poslednom mieste tabuľky Serie A.

Klub účinkuje v prebiehajúcom ročníku aj v Konferenčnej lige a po troch dueloch ligovej fázy je na ôsmej pozícii s bilanciou 2-0-1.

Tabuľka Serie A

Serie A

    Paolo Vanoli
    Paolo Vanoli
    Tradičný klub Serie A je na dne a musí reagovať. Po desiatich zápasoch mení trénera
    dnes 18:15
    Nachádzate sa tu:
    Domov»Futbal»Taliansko»Serie A»Tradičný klub Serie A je na dne a musí reagovať. Po desiatich zápasoch mení trénera