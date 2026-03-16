Vallecano sa po vylúčení nevzdalo. Levante prišlo o víťazstvo v nadstavenom čase

Záber zo zápasu Vallecano - Levante (Autor: X/Rayo Vallecano)
Sportnet|16. mar 2026 o 23:42
O deľbe bodov rozhodol Pathé Ciss.

La Liga - 28. kolo

Vallecano - Levante 1:1 (0:1)

Góly: 90.+5 Ciss - 41. Esp)

Futbalisti Rayo Vallecano remizovali v zápase 28. kola La Ligy s tímom Levante UD 1:1, keď sa o vyrovnanie postarali v nadstavenom čase napriek oslabeniu.

Úvodný gól duelu padol v 41. minúte, keď Carlos Espí zakončil akciu hostí a poslal svoj tím do vedenia 1:0.

Po zmene strán sa situácia pre domácich skomplikovala– v 53. minúte bol vylúčený po druhej žltej obranca Mendy za hru rukou.

Vallecanu sa napriek početnej výhode podarilo skórovať. Vyrovnanie prišlo až v nadstavenom čase, keď v 90+4. minúte rozhodol o deľbe bodov Pathé Ciss.

Vallecano tak získalo bod, ktorý ho drží v strede tabuľky, zatiaľ čo Levante zostáva v pásme zostupu a naďalej bojuje o záchranu v najvyššej španielskej súťaži.

Tabuľka La Ligy

La Liga

