Vallecano sa po vylúčení nevzdalo. Levante prišlo o víťazstvo v nadstavenom čase

La Liga - 28. kolo
Vallecano - Levante 1:1 (0:1)
Góly: 90.+5 Ciss - 41. Esp)
Futbalisti Rayo Vallecano remizovali v zápase 28. kola La Ligy s tímom Levante UD 1:1, keď sa o vyrovnanie postarali v nadstavenom čase napriek oslabeniu.
Úvodný gól duelu padol v 41. minúte, keď Carlos Espí zakončil akciu hostí a poslal svoj tím do vedenia 1:0.
Po zmene strán sa situácia pre domácich skomplikovala– v 53. minúte bol vylúčený po druhej žltej obranca Mendy za hru rukou.
Vallecanu sa napriek početnej výhode podarilo skórovať. Vyrovnanie prišlo až v nadstavenom čase, keď v 90+4. minúte rozhodol o deľbe bodov Pathé Ciss.
Vallecano tak získalo bod, ktorý ho drží v strede tabuľky, zatiaľ čo Levante zostáva v pásme zostupu a naďalej bojuje o záchranu v najvyššej španielskej súťaži.