Kosovský klub vyhral o šesť gólov, z postupu sa tešia aj Kazachovia

BRATISLAVA. Futbalisti kosovského klubu FC Ballkani suverénne postúpili do 3. predkola Európskej konferenčnej ligy.

Na víťazstvo na ihrisku sanmarínskeho tímu SP LA Fiorita 4:0 nadviazali triumfom 6:0 v odvetnom stretnutí 2. kola.

Futbalisti islandského klubu Vikingur Reykjavík stačila na postup do 3. predkola aj bezgólová remíza na ihrisku waleského The New Saints FC 0:0, keďže v prvom zápase doma zvíťazili 2:0.

Ďalej idú aj hráči kazašského Tobol Kostanaj, ktorí zvíťazili v odvetnom zápase na ihrisku gibraltárskeho Lincoln Red Imps 1:0. Nadviazali tým na domáce víťazstvo 2:0.