Lipsko zaváhalo s tímom bojujúcim o záchranu, Hoffenheim vyhral v Brémach

Záber zo zápasu FC St. Pauli - RB Lipsko
Záber zo zápasu FC St. Pauli - RB Lipsko (Autor: TASR/dpa via AP)
TASR|27. jan 2026 o 23:15
St. Pauli bodovalo druhý raz v rade.

Futbalisti St. Pauli remizovali v utorňajšom zápase 16. kola nemeckej Bundesligy s Lipskom 1:1.

Tím, ktorý bojuje o postup, bodoval druhý raz v rade a prekvapil štvrté najlepšie mužstvo tabuľky.

To pomohlo tretiemu Hoffenheimu, ktorý vyhral v Brémach napriek červenej karte pre stredopoliara Woutera Burgera v 51. minúte. Brémam patrí pätnáste miesto, tri body nad pásmom zostupu.

Dohrávky 16. kola Bundesligy:

FC St. Pauli - RB Lipsko 1:1 (0:0)

Góly: 90.+3. Kaars (z 11 m) - 66. Diomande

Werder Brémy - TSG Hoffenheim 0:2 (0:1)

Góly: 44. Prass, 54. Prömel. ČK: 51. Burger (Hoffenheim)

Tabuľka Bundesligy

Bundesliga

