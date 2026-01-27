Lipsko zaváhalo s tímom bojujúcim o záchranu, Hoffenheim vyhral v Brémach

Futbalisti St. Pauli remizovali v utorňajšom zápase 16. kola nemeckej Bundesligy s Lipskom 1:1.
Tím, ktorý bojuje o postup, bodoval druhý raz v rade a prekvapil štvrté najlepšie mužstvo tabuľky.
To pomohlo tretiemu Hoffenheimu, ktorý vyhral v Brémach napriek červenej karte pre stredopoliara Woutera Burgera v 51. minúte. Brémam patrí pätnáste miesto, tri body nad pásmom zostupu.
Dohrávky 16. kola Bundesligy:
FC St. Pauli - RB Lipsko 1:1 (0:0)
Góly: 90.+3. Kaars (z 11 m) - 66. Diomande
Werder Brémy - TSG Hoffenheim 0:2 (0:1)
Góly: 44. Prass, 54. Prömel. ČK: 51. Burger (Hoffenheim)