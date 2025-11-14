MLS prejde veľkou zmenou. Najdôležitejšia v histórii, povedal komisár

NEW YORK. Zámorská futbalová liga MLS zmení v roku 2027 formát sezóny na systém jeseň - jar. Don Garber, komisár súťaže, ktorá sa doposiaľ hrala súbežne s kalendárnym rokom, označil toto rozhodnutie za najdôležitejšie v histórii ligy.
Správna rada MLS schválila zmenu na zasadnutí v Palm Beach na Floride.
Podľa Garbera posilní globálnu konkurencieschopnosť klubov MLS a vytvorí lepšie príležitosti na prestupovom trhu. „Dnes naši majitelia prijali rozhodnutie, ktoré považujem za jedno z najdôležitejších v histórii našej ligy,“ citovala funkcionára agentúra AFP.
Pred prvou kompletnou sezónou v novom kalendári 2027/2028 MLS zorganizuje skrátenú prechodnú sezónu od februára do mája 2027 so základnou časťou pozostávajúcou zo 14 zápasov a následným play off.
V najsevernejších kluboch ligy existujú obavy s počasím v závere jesennej a nazačiatku jarnej časti.
Toronto FC vo vlastnom vyhlásení uznalo „výzvy súvisiace s počasím pre viaceré najsevernejšie tímy ligy“, no dospelo k záveru, že „výhody pre budúcu podobu ligy prevažujú nad potenciálnymi problémami“.
V najvyššej americkej súťaži pôsobia dvaja Slováci – stredopoliari Albert Rusnák (Seattle Sounders) a Samuel Gidi (FC Cincinnati).