MLS prejde veľkou zmenou. Najdôležitejšia v histórii, povedal komisár

Lionel Messi v drese Interu Miami.
Lionel Messi v drese Interu Miami. (Autor: TASR/AP)
TASR|14. nov 2025 o 09:27
V najsevernejších kluboch ligy existujú obavy s počasím.

NEW YORK. Zámorská futbalová liga MLS zmení v roku 2027 formát sezóny na systém jeseň - jar. Don Garber, komisár súťaže, ktorá sa doposiaľ hrala súbežne s kalendárnym rokom, označil toto rozhodnutie za najdôležitejšie v histórii ligy.

Správna rada MLS schválila zmenu na zasadnutí v Palm Beach na Floride.

Podľa Garbera posilní globálnu konkurencieschopnosť klubov MLS a vytvorí lepšie príležitosti na prestupovom trhu. „Dnes naši majitelia prijali rozhodnutie, ktoré považujem za jedno z najdôležitejších v histórii našej ligy,“ citovala funkcionára agentúra AFP.

Pred prvou kompletnou sezónou v novom kalendári 2027/2028 MLS zorganizuje skrátenú prechodnú sezónu od februára do mája 2027 so základnou časťou pozostávajúcou zo 14 zápasov a následným play off.

V najsevernejších kluboch ligy existujú obavy s počasím v závere jesennej a nazačiatku jarnej časti.

Slovenský hráč Seattle Albert Rusnák (uprosted) manévruje s loptou pred Diazom (vľavo) a vpravo bráni Dieng obaja z Minnesoty.
Slovenský hráč Seattle Albert Rusnák (uprosted) manévruje s loptou pred Diazom (vľavo) a vpravo bráni Dieng obaja z Minnesoty. (Autor: TASR/AP)

Toronto FC vo vlastnom vyhlásení uznalo „výzvy súvisiace s počasím pre viaceré najsevernejšie tímy ligy“, no dospelo k záveru, že „výhody pre budúcu podobu ligy prevažujú nad potenciálnymi problémami“.

V najvyššej americkej súťaži pôsobia dvaja Slováci – stredopoliari Albert Rusnák (Seattle Sounders) a Samuel Gidi (FC Cincinnati).

    Lionel Messi v drese Interu Miami.
    Lionel Messi v drese Interu Miami.
