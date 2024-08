Rusnák je vo forme. Strelil víťazný gól a stal sa hráčom zápasu v MLS

Potvrdenie postupu do play-off tak má na dosah. Zásluhu na spomínanom víťazstve má najmä Rusnák.

VIDEO: Víťazný gól Alberta Rusnáka do siete Minnesoty.

„Nebol to jeden z mojich lepších zápasov,” hodnotil svoj výkon proti Minnesote pokorný Rusnák.

Rusnák patrí v Seattli medzi trojicu hráčov, ktorá sa pokladá za tzv. designated player. To znamená, že sa na neho v klube nevzťahuje platový strop. Ide o tzv. Beckhamove pravidlo.

„Boli sme však efektívni s loptou. Ísť trikrát v zápase do vedenia, aj keď sme dvakrát inkasovali, to má stále veľa pozitív,” dodal.

VIDEO: Gól Marca Reusa do siete Atlanty.

„Priniesol extratriedu, vyrovnanosť, inteligenciu, kvalitu…jednoducho veľa vecí,” chválil ho po zápase tréner Greg Vanney.

„Môže byť pre nás “game-changer”, ako bol dnes,” citoval slová kapitána tímu Maya Yoshidu LA Times.

Reus však pôsobil už tradične pokorne. „Nie je to o mne, je to o tíme,” povedal. „Chceme sa stať šampiónmi. Takže to berieme od zápasu k zápasu.”