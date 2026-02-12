Skóroval aj asistoval, no zápas nedohral. Messi sa zranil v príprave na novú sezónu

Argentínsky futbalista Lionel Messi z Interu Miami utrpel v príprave na novú sezónu zámorskej MLS zranenie stehenného svalu.
Zatiaľ nie je známa dĺžka jeho absencie na trávnikoch. Inter ako obhajca titulu odštartuje nový ligový ročník 22. februára na ihrisku Los Angeles.
Tridsaťosemročný Messi nedohral prípravný duel v Ekvádore, v ktorom Inter remizoval s domácim tímom Barcelona SC Guayaquil 2:2.
Argentínčan v prvom polčase skóroval a mal aj asistenciu, ale z ihriska musel predčasne odísť v 58. minúte.
„Jeho postupný návrat k tréningu bude závisieť od jeho zdravotného stavu v nasledujúcich dňoch,“ uviedol Inter Miami vo vyhlásení.