Messi prezradil plány po kariére. Chce dať šancu deťom a dosiahnuť niečo významné

Lionel Messi chce po konci futbalovej kariéry ísť v stopách Davida Beckhama a stať sa majiteľom klubu. Kapitán argentínskych majstrov sveta uviedol, že by dal prednosť funkcii vlastníka pred úlohou kouča.
"Nevidím sa ako tréner," povedal Messi v rozhovore pre argentínsku televíziu Luzu. "Chcem mať svoj klub, začať ho budovať odspodu a doviesť k úspechom. Chcem dať deťom možnosť rozvinúť sa a dosiahnuť niečo významné. Ak by som si mal vybrať, toto by ma lákalo viac."
Osemnásobný držiteľ Zlatej lopty Messi má zmluvu do roku 2028 s Interom Miami, ktorého spolumajiteľom je bývalý kapitán anglickej reprezentácie Beckham. Hviezdny Argentínčan má v kontrakte prísľub budúceho menšinového podielu v klube MLS.
Vlani v máji Messi pomohol dlhoročnému spoluhráčovi z Barcelony a tiež Miami Luisovi Suárezovi založiť klub Deportivo LSM, ktorý bude hrať v Suárezovom rodnom Uruguaji štvrtú ligu.
Novú sezónu MLS, ktorú vlani Messi pomohol Miami prvýkrát v histórii vyhrať, začne Inter 21. februára zápasom proti Los Angeles FC.