Messi prezradil plány po kariére. Chce dať šancu deťom a dosiahnuť niečo významné

David Beckham (vpravo) a vedľa neho Lionel Messi s trofejou.
David Beckham (vpravo) a vedľa neho Lionel Messi s trofejou. (Autor: TASR/AP)
ČTK|7. jan 2026 o 18:46
ShareTweet0

Osemnásobný držiteľ Zlatej lopty Messi má zmluvu do roku 2028 v Interi Miami.

Lionel Messi chce po konci futbalovej kariéry ísť v stopách Davida Beckhama a stať sa majiteľom klubu. Kapitán argentínskych majstrov sveta uviedol, že by dal prednosť funkcii vlastníka pred úlohou kouča.

"Nevidím sa ako tréner," povedal Messi v rozhovore pre argentínsku televíziu Luzu. "Chcem mať svoj klub, začať ho budovať odspodu a doviesť k úspechom. Chcem dať deťom možnosť rozvinúť sa a dosiahnuť niečo významné. Ak by som si mal vybrať, toto by ma lákalo viac."

Osemnásobný držiteľ Zlatej lopty Messi má zmluvu do roku 2028 s Interom Miami, ktorého spolumajiteľom je bývalý kapitán anglickej reprezentácie Beckham. Hviezdny Argentínčan má v kontrakte prísľub budúceho menšinového podielu v klube MLS.

Vlani v máji Messi pomohol dlhoročnému spoluhráčovi z Barcelony a tiež Miami Luisovi Suárezovi založiť klub Deportivo LSM, ktorý bude hrať v Suárezovom rodnom Uruguaji štvrtú ligu.

Novú sezónu MLS, ktorú vlani Messi pomohol Miami prvýkrát v histórii vyhrať, začne Inter 21. februára zápasom proti Los Angeles FC.

MLS

    David Beckham (vpravo) a vedľa neho Lionel Messi s trofejou.
    David Beckham (vpravo) a vedľa neho Lionel Messi s trofejou.
    Messi prezradil plány po kariére. Chce dať šancu deťom a dosiahnuť niečo významné
    dnes 18:46
    Nachádzate sa tu:
    Domov»Futbal»Ďalšie súťaže»MLS»Messi prezradil plány po kariére. Chce dať šancu deťom a dosiahnuť niečo významné