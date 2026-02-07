James Rodriguez strieda ďalší klub, vyskúša si pôsobenie v americkej MLS

Americký futbalový klub Minnesota United angažoval do svojho tímu 34-ročného kolumbijského stredopoliara Jamesa Rodrigueza.
Bývalý hráč Realu Madrid alebo Bayernu Mníchov podpísal s účastníkom zámorskej Major League Soccer (MLS) garantovaný kontrakt do júna 2026 s klubovou opciou do konca kalendárneho roka.
Rodriguez naposledy pôsobil v mexickom Leone, ale po konci angažmánu si nedokázal nájsť v rámci tamojšej najvyššej súťaže pôsobisko. Podpisom kontraktu si plánuje udržať zápasovú kondíciu pred tohtoročnými majstrovstvami sveta.
„Som veľmi šťastný za túto novú kapitolu v mojom živote. Verím, že budem môcť potešiť všetkých fanúšikov a ľudí, ktorí vo mňa verili. Chceme odovzdať na ihrisku všetko a vždy chcem vyhrávať,“ uviedla najnovšia posila Minnesoty pre oficiálnu klubovú webstránku.
Kmeňovým hráčom Minneosty je aj člen širšieho kádra slovenskej reprezentácie Matúš Kmeť, ktorý strávi zvyšok sezóny na hosťovaní v FC DAC 1904 Dunajská Streda.
Rodriguez tak pokračuje v putovaní klubmi od roku 2020, keď odišiel z Realu Madrid. Za viac ako päť rokov bol súčasťou šiestich tímov v šiestich rôznych krajinách. Z pozície kapitána by mal viesť Kolumbiu na svetovom šampionáte v USA, Mexiku a Kanade.