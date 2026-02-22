VIDEO: Miami vykročilo za obhajobou jasnou prehrou. Zápas sledovala druhá najvyššia návšteva

Futbalisti obhajcu titulu Interu Miami nemajú za sebou vydarený štart do novej sezóny zámorskej MLS.
V prvom zápase nestačili Messi a spol. na domáci tím Los Angeles FC 0:3. Stretnutie sledovalo na Los Angeles Memorial Coliseum 75 673 divákov, čo bola druhá najvyššia návšteva v histórii súťaže.
Obhajcovia titulu prehrávali od 38. minúty, keď si na prihrávku Son Heung-Mina nabehol David Martinez a strelou do dolného rohu brány otvoril skóre.
Hostia mohli vyrovnať v nadstavenom čase prvého polčasu, no pokus Lionela Messiho mieril nad brvno Huga Llorisa.
VIDEO: Zostrih zápasu Los Angeles FC - Inter Miami
LAFC zvýšilo vedenie v 73. minúte zásluhou Denisa Bouangu, ktorý následne asistoval pri presnom zásahu Nathana Ordaza na 3:0 v závere duelu.
„Vyvinuli na nás tlak, ale dobre sme sa bránili. Môžeme byť ešte lepší, ale dnešný výkon bol na jednotku,“ konštatoval podľa agentúry AP tréner domácich Marc Dos Santos.