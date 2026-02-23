Skvelý vstup Rusnáka do novej sezóny. V úvodnom zápase sa postaral o víťazný gól

Slovenský futbalista Albert Rusnák má za sebou úspešný vstup do novej sezóny zámorskej MLS.
V prvom zápase sa postaral o víťazný gól Seattlu Sounders v domácom stretnutí s Coloradom Rapids. Jeho tím vyhral 2:0.
Tridsaťjedenročný Rusnák skóroval už po štvrťhodine hry prudkou hlavičkou zo šiestich metrov po parádnom centri spoluhráča Paula Rothrocka z ľavej strany.
Gólovú poistku pre Sounders pridal v 62. minúte práve Rothrock.
Rusnák hral do 88. minúty. Jeho tím sa najbližšie predstaví cez víkend na ihrisku Real Salt Lake, kde slovenský ofenzívny stredopoliar pôsobil v rokoch 2017 až 2021.