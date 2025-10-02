Investícia idiotov. Legenda urazila Newcastle, no Woltemade má jasnú odpoveď

BRATISLAVA. Tréner Newcastlu United Eddie Howe pochválil Nicka Woltemadeho za výkon pri stredajšom víťazstve 4:0 nad Unionom Saint-Gilloise v Lige majstrov.
Len pár dní po tom, čo bol klub označený za idiotov za to, že útočníka kúpil za údajne 65 miliónov libier (88 miliónov dolárov).
Woltemade otvoril skóre a nasmeroval Newcastle k vysokému triumfu na pôde belgického súpera a zároveň k prvým bodom v aktuálnej sezón ligy šampiónov.
Dvadsaťtriročný nemecký reprezentant tečoval strelu Sandra Tonaliho a už v 17. minúte poslal hostí do vedenia. Od toho momentu mal belgický šampión veľké problémy a Newcastle mal zápas pevne v rukách.
„Myslím, že hral naozaj veľmi dobre, ako to býva u Nicka zvykom,“ povedal Howe. „Stále sa učím jeho hre, tak ako všetci ostatní… pretože sme mali len veľmi málo spoločného tréningu. Vidieť však, že jeho kombinácia s tímom je obrovskou zbraňou.“
„Aj preto mali obaja Anthonyovia (Elanga a Gordon) veľa lôpt. A to je zásluha Nicka aj mužstva. Nemyslím si, že bude strieľať veľa takých gólov, ako ten dnešný, ak mu ho pripíšu, ale som rád, že ho dal. Pomôže mu to cítiť sa ešte viac ako súčasť tímu.“
VIDEO: Zostrih zápasu Royale Union - Newcastle United
Pred pár dňami sa do prestupu obul člen predstavenstva Bayernu Mníchov a majster sveta Karl-Heinz Rummenigge, podľa ktorého boli v Newcastli idioti, keď zaplatili Stuttgartu požadovanú sumu.
Bayern mal o útočníka tiež záujem, no kvôli vysokej cene z rokovaní odstúpil.
Howe sa už v utorok na predzápasovej tlačovej konferencii vyhol akejkoľvek prestrelke slovami: „Trh diktuje prestupové sumy, nejde nutne o rozhodnutie konkrétneho klubu.“
Po stredajšom zápase nadšene hovoril o Woltemadeho odhodlaní zobrať si prvú z dvoch penált, ktoré Newcastle získal. Nemca však zastavil spoluhráč Joelinton, aby nechal pokutový kop na určeného strelca Anthonyho Gordona.
„Milujem to,“ odpovedal Howe na otázku o Woltemadeho túžbe kopnúť pokutový kop.
„Najlepší útočníci, s akými som kedy pracoval, chcú vždy skórovať. A aj keď je jasne určený iný hráč, im je to jedno – oni chcú dať gól. Chcú túto zodpovednosť, pretože to je to, čím žijú. A ja s tým nemám žiadny problém.“