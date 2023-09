Držal rekordnú šnúru. Union Berlín prehral doma po dlhej dobe, vyslúžil si však potlesk

BERLÍN. Fanúšikovia futbalového Unionu Berlín odmenili svojich hráčov po nedeľňajšom zápase Bundseligy aplauzom napriek prehre 0:3 s Lipskom.

Domáci prehrali na Stadion An der Alten Försterei prvý ligový duel po 24 stretnutiach, čo bola historická šnúra.

"Je to zvláštny pocit. Musím priznať, že sa mi to veľmi nepáči. Ale taký je futbal, musíme to prijať," povedal stredopoliar Robin Knoche pre agentúru AP. Zápas strhol na stranu hostí náhradník Benjamin Šeško, ktorý skóroval dvakrát v priebehu troch minút.