Chorvátsky útočník podpísal novú zmluvu s tímom Bundesligy. Cítim sa tu ako doma, hovorí

Andrej Kramarič.
TASR|2. máj 2026 o 17:45
Chorvátsky futbalový útočník Andrej Kramarič podpísal novú zmluvu s nemeckým bundesligovým klubom TSG 1899 Hoffenheim.

Pôvodný kontrakt mal vypršať koncom júna 2026, detaily nového klub nezverejnil.

„Som veľmi hrdý, že môžem tento dres nosiť aj v budúcnosti. Každý vie, čo pre mňa tento klub znamená. Cítim sa tu ako doma.

Klub a región sa už dávno stali mojím druhým domovom. Som rád, že tento špeciálny vzťah pokračuje,“ poznamenal podľa DPA 34-ročný zakončovateľ. V Hoffenheime pôsobí od roku 2016.

    Joshua Kimmich a Harry Kane.
