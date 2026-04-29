Bundesliga mení plán financovania. Namiesto investora prichádza 100-miliónový úver

Nemecká futbalová liga získa pôžičku 100 miliónov eur od spoločnosti Adidas s výhodnou úrokovou sadzbou 1,5 percenta.
Vedenie súťaže plánuje peniaze použiť na ďalší rozvoj, ako je zlepšenie vysielacej technológie, boj proti televíznemu pirátstvu a posilnenie medzinárodného marketingu. Bundesliga o pôžičke informovala na svojej webovej stránke.
Súčasťou dohody je predĺženie kontraktu, podľa ktorého Adidas bude aj naďalej dodávateľom oficiálnej lopty pre prvú a druhú nemeckú ligu.
Táto spolupráca potrvá minimálne do roku 2034, pričom doterajšia zmluva platila do roku 2030.
Bundesliga tak našla spôsob, ako získať prostriedky na svoj rozvoj po tom, čo predvlani po protestoch fanúšikov upustila od plánov na vstup zahraničného investora.
Tomu chcela približne za miliardu eur poskytnúť časť ziskov z vysielacích práv.