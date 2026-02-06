Berlín zachránila penalta a vylúčenie v závere. S favoritom uhral remízu

Bundesliga - 21. kolo
Union Berlín - Eintracht Frankfurt 1:1 (0:0)
Góly: 87. Querfeld (z 11 m) - 84. Brown
ČK: 86. Hojlund (Frankfurt) po druhej ŽK
Futbalisti Unionu Berlín remizovali v 21. kole nemeckej Bundesligy s Eintrachtom Frankfurt 1:1.
Nový tréner Frankfurtu Riera siahal po víťaznej premiére, keď v 83. min skóroval Brown. Vzápätí ale Höjlund fauloval vo vlastnom vápne, po druhej žltej karte bol vylúčený a penaltu premenil Querfeld.
Frankfurt bojuje o miestenku v európskych súťažiach, patrí mu siedme miesto. Union sa nachádza na deviatej priečke.