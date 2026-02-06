Berlín zachránila penalta a vylúčenie v závere. S favoritom uhral remízu

Momentka zo zápasu Union Berlín - Frankfurt.
Momentka zo zápasu Union Berlín - Frankfurt. (Autor: TASR/DPA via AP)
TASR, ČTK|6. feb 2026 o 22:40
ShareTweet0

Tréner Frankufrtu siahal na víťaznú premiéru.

Bundesliga - 21. kolo

Union Berlín - Eintracht Frankfurt 1:1 (0:0)

Góly: 87. Querfeld (z 11 m) - 84. Brown

ČK: 86. Hojlund (Frankfurt) po druhej ŽK

Futbalisti Unionu Berlín remizovali v 21. kole nemeckej Bundesligy s Eintrachtom Frankfurt 1:1.

Nový tréner Frankfurtu Riera siahal po víťaznej premiére, keď v 83. min skóroval Brown. Vzápätí ale Höjlund fauloval vo vlastnom vápne, po druhej žltej karte bol vylúčený a penaltu premenil Querfeld.

Frankfurt bojuje o miestenku v európskych súťažiach, patrí mu siedme miesto. Union sa nachádza na deviatej priečke.

Tabuľka Bundesligy

Bundesliga

    Momentka zo zápasu Union Berlín - Frankfurt.
    Momentka zo zápasu Union Berlín - Frankfurt.
    Berlín zachránila penalta a vylúčenie v závere. S favoritom uhral remízu
    dnes 22:40
    Nachádzate sa tu:
    Domov»Futbal»Nemecko»Bundesliga»Berlín zachránila penalta a vylúčenie v závere. S favoritom uhral remízu