Tragédia v Nemecku. Mládežnícky tréner Eintrachtu zomrel pri autonehode

FRANKFURT. Mládežnícky tréner účastníka Bundesligy Eintracht Frankfurt Helge Rasche vo štvrtok zomrel pri autonehode vo veku 33 rokov.

Jeho auto zišlo z cesty a narazilo do stromu. Úmrtie potvrdil aj jeho klub.

Rasche bol vo Frankfurte hlavným trénerom tímu do 19 rokov. Do mládežníckeho systému klubu prišiel v roku 2020. V roku 2023 sa stal trénerom tímu do 17 rokov a napokon aj koučom devätnástky.