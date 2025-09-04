UEFA opäť trestala. Za správanie fanúšikov pykajú dva kluby

Fanúšikovia AEK Atény.
Fanúšikovia AEK Atény. (Autor: TASR/AP)
TASR|4. sep 2025 o 18:47
ShareTweet0

Dôvodom k trestu boli rasistické, respektíve diskriminačné pokriky fanúšikov.

NYON. Európska futbalová únia (UEFA) potrestala rumunský FCSB a grécke AEK Atény za nevhodné správanie fanúšikov počas duelov v európskych súťažiach.

FCSB, v minulosti známa ako Steaua Bukurešť, dostala od UEFA trest vo výške 30-tisíc eur a na ďalší duel musí uzatvoriť určité časti svojho štadióna.

Dôvodom k trestu boli rasistické, respektíve diskriminačné pokriky fanúšikov v zápase play off Európskej ligy proti Aberdeenu.

UEFA potrestala AEK pokutou vo výške 56-tisíc eur za udalosti z play off Konferenčnej ligy proti Anderlechtu.

Priaznivci aténskeho klubu vytiahli transparent s vulgarizmami na adresu svojho súpera, navyše použili pyrotechniku a vošli na ihrisko.

AEK musí navyše zatvoriť jednu časť štadióna na zápas s Aberdeenom. Informovala agentúra AP.

Európska liga

    Fanúšikovia AEK Atény.
    Fanúšikovia AEK Atény.
    UEFA opäť trestala. Za správanie fanúšikov pykajú dva kluby
    dnes 18:47
    Nachádzate sa tu:
    Domov»Futbal»Európska liga»UEFA opäť trestala. Za správanie fanúšikov pykajú dva kluby