UEFA opäť trestala. Za správanie fanúšikov pykajú dva kluby

NYON. Európska futbalová únia (UEFA) potrestala rumunský FCSB a grécke AEK Atény za nevhodné správanie fanúšikov počas duelov v európskych súťažiach.
FCSB, v minulosti známa ako Steaua Bukurešť, dostala od UEFA trest vo výške 30-tisíc eur a na ďalší duel musí uzatvoriť určité časti svojho štadióna.
Dôvodom k trestu boli rasistické, respektíve diskriminačné pokriky fanúšikov v zápase play off Európskej ligy proti Aberdeenu.
UEFA potrestala AEK pokutou vo výške 56-tisíc eur za udalosti z play off Konferenčnej ligy proti Anderlechtu.
Priaznivci aténskeho klubu vytiahli transparent s vulgarizmami na adresu svojho súpera, navyše použili pyrotechniku a vošli na ihrisko.
AEK musí navyše zatvoriť jednu časť štadióna na zápas s Aberdeenom. Informovala agentúra AP.