Tréner Žiliny vyzdvihol po vypadnutí mladých hráčov. Ukázali svoj potenciál, uviedol

Smútok hráčov Žiliny po vypadnutí s Hajdukom Split.
Fotogaléria (25)
Smútok hráčov Žiliny po vypadnutí s Hajdukom Split. (Autor: TASR)
TASR|17. júl 2026 o 07:26
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Z mladých hráčov zaujali Timotej Hranica či Kristián Bari.

Futbalový tréner Pavol Staňo vyzdvihol napriek vypadnutiu v prvom predkole Európskej ligy výkony mladých hráčov.

Jeho tím síce vyhral na Štadióne pod Dubňom 2:1, no v dôsledku prehry 0:2 v úvodnom dueli sa rozlúčil so šancou zahrať si hlavnú fázu druhej najvyššej klubovej súťaže UEFA.

Z mladých hráčov zaujali Timotej Hranica, ktorý bol tvorcom viacerých nádejných akcií, či Kristián Bari.

Obranca zas niekoľkokrát hasil nebezpečné situácie v zadných radoch a dva dôležité predviedol aj brankár Jakub Badžgoň.

Fotogaléria zo zápasu MŠK Žilina - Hajduk Split (Európska liga - 1. predkolo, odveta)
Na snímke Marko Roginič (Žilina) strieľa počas odvetného zápasu 1. predkola Európskej ligy (EL) vo futbale MŠK Žilina - HNK Hajduk Split v Žiline.
Na snímke Marko Roginič (Žilina) reaguje počas odvetného zápasu 1. predkola Európskej ligy (EL) vo futbale MŠK Žilina - HNK Hajduk Split v Žiline.
Na snímke zľava Timotej Hranica (Žilina) a Dario Melnjak (Split) bojujú o loptu počas odvetného zápasu 1. predkola Európskej ligy (EL) vo futbale MŠK Žilina - HNK Hajduk Split v Žiline.
Na snímke hlavný tréner Žiliny Pavol Staňo sleduje odvetný zápas 1. predkola Európskej ligy (EL) vo futbale MŠK Žilina - HNK Hajduk Split v Žiline.
25 fotografií
Na snímke brankár Hajduku Split Toni Silič gestikuluje počas odvetného zápasu 1. predkola Európskej ligy (EL) vo futbale MŠK Žilina - HNK Hajduk Split v Žiline.Na snímke fanúšikovia Splitu povzbudzujú počas odvetného zápasu 1. predkola Európskej ligy (EL) vo futbale MŠK Žilina - HNK Hajduk Split v Žiline.Na snímke základná zostava hráčov Žiliny počas odvetného zápasu 1. predkola Európskej ligy (EL) vo futbale MŠK Žilina - HNK Hajduk Split v Žiline.Na snímke hlavný tréner Hajduku Split Gonzalo Garcia reaguje počas odvetného zápasu 1. predkola Európskej ligy (EL) vo futbale MŠK Žilina - HNK Hajduk Split v Žiline.Na snímke zľava Patrik Iľko (Žilina) a Mathieu Acapandie (Split) bojujú o loptu počas odvetného zápasu 1. predkola Európskej ligy (EL) vo futbale MŠK Žilina - HNK Hajduk Split v Žiline.Na snímke hráči Hajduku Split sa tešia z gólu počas odvetného zápasu 1. predkola Európskej ligy (EL) vo futbale MŠK Žilina - HNK Hajduk Split v Žiline.Na snímke hráči Hajduku Split sa tešia z gólu počas odvetného zápasu 1. predkola Európskej ligy (EL) vo futbale MŠK Žilina - HNK Hajduk Split v Žiline.Na snímke sprava Miroslav Káčer (Žilina) a Roko Brajkovič (Split) bojujú o loptu počas odvetného zápasu 1. predkola Európskej ligy (EL) vo futbale MŠK Žilina - HNK Hajduk Split v Žiline.Na snímke hráč Hajduku Split Alec Van Hoorenbeeck (uprostred) beží s loptou počas odvetného zápasu 1. predkola Európskej ligy (EL) vo futbale MŠK Žilina - HNK Hajduk Split v Žiline.Na snímke sprava Miroslav Káčer (Žilina) a Noa Skoko (Split) bojujú o loptu počas odvetného zápasu 1. predkola Európskej ligy (EL) vo futbale MŠK Žilina - HNK Hajduk Split v Žiline.Na snímke fanúšikovia Splitu povzbudzujú počas odvetného zápasu 1. predkola Európskej ligy (EL) vo futbale MŠK Žilina - HNK Hajduk Split v Žiline.Na snímke fanúšikovia Splitu povzbudzujú počas odvetného zápasu 1. predkola Európskej ligy (EL) vo futbale MŠK Žilina - HNK Hajduk Split v Žiline.Na snímke hlavný tréner Hajduku Split Gonzalo Garcia reaguje po odvetnom zápase 1. predkola Európskej ligy (EL) vo futbale MŠK Žilina - HNK Hajduk Split v Žiline.Na snímke hráči Hajduku Split (biele dresy) sa radujú z výhry a postupu medzi smutnými hráčmi Žiliny po odvetnom zápase 1. predkola Európskej ligy (EL) vo futbale MŠK Žilina - HNK Hajduk Split v Žiline.Na snímke smútok hráčov Žiliny po odvetnom zápase 1. predkola Európskej ligy (EL) vo futbale MŠK Žilina - HNK Hajduk Split v Žiline.Na snímke zľava Fabian Bzdyl a Marek Okál (obaja Žilina) sa radujú z gólu počas odvetného zápasu 1. predkola Európskej ligy (EL) vo futbale MŠK Žilina - HNK Hajduk Split v Žiline.Na snímke zľava Fabian Bzdyl (Žilina) a Abdoulie Sanyang (Split) bojujú o loptu počas odvetného zápasu 1. predkola Európskej ligy (EL) vo futbale MŠK Žilina - HNK Hajduk Split v Žiline.Na snímke hlavný tréner Hajduku Split Gonzalo Garcia (uprostred) reaguje počas odvetného zápasu 1. predkola Európskej ligy (EL) vo futbale MŠK Žilina - HNK Hajduk Split v Žiline.Na snímke fanúšikovia povzbudzujú počas odvetného zápasu 1. predkola Európskej ligy (EL) vo futbale MŠK Žilina - HNK Hajduk Split v Žiline.Na snímke hráč Hajduku Split Marko Liva počas odvetného zápasu 1. predkola Európskej ligy (EL) vo futbale MŠK Žilina - HNK Hajduk Split v Žiline.Na snímke fanúšik Žiliny povzbudzuje počas odvetného zápasu 1. predkola Európskej ligy (EL) vo futbale MŠK Žilina - HNK Hajduk Split v Žiline.

Mladí chlapci ukázali svoj potenciál

„Treba si uvedomiť, že toto mužstvo sa začalo formovať približne pred rokom. V priebehu sezóny odišlo veľa kľúčových hráčov a členov základnej zostavy, pričom tím sa výraznejšie neposilnil.

Mladí chlapci však ukázali svoj potenciál. Platí to o hráčoch zo základnej zostavy aj o tých, ktorí nastúpili v druhom polčase. Napriek nízkemu veku sa nezľakli.

Dá sa povedať, že sme z ničoho vytvorili konkurencieschopné mužstvo, čo si zaslúži pochvalu. Samozrejme, ešte môžu prísť odchody aj nové posily.

Tím však začal veľmi dobre fungovať nielen na ihrisku, ale aj v kabíne. Verím, že s týmto mužstvom môžeme dokázať veľké veci,“ uviedol Staňo na tlačovej konferencii.

VIDEO: Tréner Pavol Staňo po odvetnom zápase

Vieme, v čom sa musíme zlepšiť

Jeho tím pokračuje v boji u pohárovú Európu budúci týždeň proti GKS Katovice, takisto papierovo silnejšiemu súperovi. Vlani skončili „šošoni“ práve v druhom predkole KL, keď bol nad ich sily Rakow Čenstochová.

VIDEO: Gól Žiliny na 2:1

Proti nadchádzajúcemu súperovi začnú vo štvrtok o 19.00 h na domácej pôde, kde si dokázali v dueli s chorvátskym súperom vytvoriť tlak i šance. Problémom boli finálne prihrávky a zakončenie.

„Vieme, v čom sa musíme zlepšiť. Rozprávali sme sa o tom už počas týždňa po prvom zápase. Máme dostatočnú kvalitu na to, aby sme Katovice zdolali.

Verím, že nás opäť prídu podporiť aj fanúšikovia, pretože ich budeme potrebovať. Doma sme silní a chceme postúpiť,“ dodal Bari.

„Šošonov“ čaká tri dni po európskom meraní síl prvé kolo Niké ligy proti Košiciam.

Práve ich zdolali v májovom finále Slovenského pohára, ktorého zisk im zaistil miestenku v 1. predkole Európskej ligy. Odveta v Poľsku je na programe 30. júla o 19.00 h.

Európska liga

    Smútok hráčov Žiliny po vypadnutí s Hajdukom Split.
    Smútok hráčov Žiliny po vypadnutí s Hajdukom Split.
    Tréner Žiliny vyzdvihol po vypadnutí mladých hráčov. Ukázali svoj potenciál, uviedol
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