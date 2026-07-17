Tréner Žiliny vyzdvihol po vypadnutí mladých hráčov. Ukázali svoj potenciál, uviedol

Futbalový tréner Pavol Staňo vyzdvihol napriek vypadnutiu v prvom predkole Európskej ligy výkony mladých hráčov.
Jeho tím síce vyhral na Štadióne pod Dubňom 2:1, no v dôsledku prehry 0:2 v úvodnom dueli sa rozlúčil so šancou zahrať si hlavnú fázu druhej najvyššej klubovej súťaže UEFA.
Z mladých hráčov zaujali Timotej Hranica, ktorý bol tvorcom viacerých nádejných akcií, či Kristián Bari.
Obranca zas niekoľkokrát hasil nebezpečné situácie v zadných radoch a dva dôležité predviedol aj brankár Jakub Badžgoň.
Mladí chlapci ukázali svoj potenciál
„Treba si uvedomiť, že toto mužstvo sa začalo formovať približne pred rokom. V priebehu sezóny odišlo veľa kľúčových hráčov a členov základnej zostavy, pričom tím sa výraznejšie neposilnil.
Mladí chlapci však ukázali svoj potenciál. Platí to o hráčoch zo základnej zostavy aj o tých, ktorí nastúpili v druhom polčase. Napriek nízkemu veku sa nezľakli.
Dá sa povedať, že sme z ničoho vytvorili konkurencieschopné mužstvo, čo si zaslúži pochvalu. Samozrejme, ešte môžu prísť odchody aj nové posily.
Tím však začal veľmi dobre fungovať nielen na ihrisku, ale aj v kabíne. Verím, že s týmto mužstvom môžeme dokázať veľké veci,“ uviedol Staňo na tlačovej konferencii.
VIDEO: Tréner Pavol Staňo po odvetnom zápase
Vieme, v čom sa musíme zlepšiť
Jeho tím pokračuje v boji u pohárovú Európu budúci týždeň proti GKS Katovice, takisto papierovo silnejšiemu súperovi. Vlani skončili „šošoni“ práve v druhom predkole KL, keď bol nad ich sily Rakow Čenstochová.
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Proti nadchádzajúcemu súperovi začnú vo štvrtok o 19.00 h na domácej pôde, kde si dokázali v dueli s chorvátskym súperom vytvoriť tlak i šance. Problémom boli finálne prihrávky a zakončenie.
„Vieme, v čom sa musíme zlepšiť. Rozprávali sme sa o tom už počas týždňa po prvom zápase. Máme dostatočnú kvalitu na to, aby sme Katovice zdolali.
Verím, že nás opäť prídu podporiť aj fanúšikovia, pretože ich budeme potrebovať. Doma sme silní a chceme postúpiť,“ dodal Bari.
„Šošonov“ čaká tri dni po európskom meraní síl prvé kolo Niké ligy proti Košiciam.
Práve ich zdolali v májovom finále Slovenského pohára, ktorého zisk im zaistil miestenku v 1. predkole Európskej ligy. Odveta v Poľsku je na programe 30. júla o 19.00 h.