Slovenský tréner oslavuje postup. Jeho Ferencváros suverénne uspel v odvete Európskej ligy

Gavriel Kanikovszki (vľavo) z Ferencvárosu v súboji s Kornélom Szűcsom z Vojvodiny počas odvetného zápasu 1. predkola.
Gavriel Kanikovszki (vľavo) z Ferencvárosu v súboji s Kornélom Szűcsom z Vojvodiny počas odvetného zápasu 1. predkola. (Autor: TASR/MTI via AP)
TASR|16. júl 2026 o 22:54
ShareTweet0

V úvodnom dueli na srbskej pôde uspel 2:1.

Futbalisti Ferencvárosu Budapešť na lavičke so slovenským trénerom Balázsom Borbélym postúpili do 2. predkola Európskej ligy.

V odvete 1. predkola zvíťazili nad FK Vojvodina Novi Sad 3:0. V úvodnom dueli na srbskej pôde uspeli 2:1.

Ďalej ide aj moldavský Šeriff Tiraspoľ vďaka triumfu 1:0 na ihrisku slovinského NK Aluminij Kidričevo.

Európska liga - 1. predkolo - odvetné zápasy:

Ferencváros Budapešť – FK Vojvodina Novi Sad 3:0 (2:0)

/prvý zápas: 2:1, Ferencváros postúpil do 2. predkola/

Derry City – CSKA Sofia 1:2 (0:0)

/prvý zápas: 2:3, CSKA Sofia postúpil do 2. predkola/

Universitatea Kluž – Dynamo Kyjev 0:0, 1:4 po rozstrele z 11 m

/prvý zápas: 0:0, Dynamo Kyjev postúpilo do 2. predkola/

NK Aluminij Kidričevo – Šeriff Tiraspoľ 0:1 (0:1)

/prvý zápas: 0:0, Šeriff Tiraspoľ postúpil do 2. predkola/

Európska liga

    Gavriel Kanikovszki (vľavo) z Ferencvárosu v súboji s Kornélom Szűcsom z Vojvodiny počas odvetného zápasu 1. predkola.
    Gavriel Kanikovszki (vľavo) z Ferencvárosu v súboji s Kornélom Szűcsom z Vojvodiny počas odvetného zápasu 1. predkola.
    Slovenský tréner oslavuje postup. Jeho Ferencváros suverénne uspel v odvete Európskej ligy
    dnes 22:54
    Nachádzate sa tu:
    Domov»Futbal»Európska liga»Slovenský tréner oslavuje postup. Jeho Ferencváros suverénne uspel v odvete Európskej ligy