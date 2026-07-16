Žilina ide do odvety s dvojgólovým mankom. Kde sledovať zápas s Hajdukom Split? (TV program)

Futbalisti MŠK Žilina zabojujú vo štvrtok o postup do druhého predkola Európskej ligy.
V odvete prvého predkola privítajú na domácom trávniku chorvátsky Hajduk Split.
Zápas sa začína o 20:15 a vysielať ho bude STVR šport.
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Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Žilina prehrala úvodný duel na pôde favorizovaného Hajduka 0:2, no tréner Pavol Staňo verí, že jeho zverenci majú na obrat.
V Splite si vypracovali dosť šancí a výkon ho napĺňa optimizmom.
Na strane slovenského zástupcu stojí aj historická bilancia. Cez rovnakého súpera zo Splitu prešla Žilina už v treťom predkole tejto súťaže v ročníku 2009/2010 po domácej remíze 1:1 zvíťazila na balkánskej pôde 1:0 a oslavovala postup.