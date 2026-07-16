Žilina ide do odvety s dvojgólovým mankom. Kde sledovať zápas s Hajdukom Split? (TV program)

Na snímke zľava Marko Roginič (Žilina) a Dario Marešič (Split).
Na snímke zľava Marko Roginič (Žilina) a Dario Marešič (Split). (Autor: TASR)
Sportnet|16. júl 2026 o 09:38
ShareTweet0

Pozrite si TV program odvetného zápasu MŠK Žilina - Hajduk Split v prvom predkole Európskej ligy.

Futbalisti MŠK Žilina zabojujú vo štvrtok o postup do druhého predkola Európskej ligy.

V odvete prvého predkola privítajú na domácom trávniku chorvátsky Hajduk Split.

Zápas sa začína o 20:15 a vysielať ho bude STVR šport.

Kde sledovať Európsku ligu v TV?
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.

Žilina prehrala úvodný duel na pôde favorizovaného Hajduka 0:2, no tréner Pavol Staňo verí, že jeho zverenci majú na obrat.

V Splite si vypracovali dosť šancí a výkon ho napĺňa optimizmom.

Na strane slovenského zástupcu stojí aj historická bilancia. Cez rovnakého súpera zo Splitu prešla Žilina už v treťom predkole tejto súťaže v ročníku 2009/2010 po domácej remíze 1:1 zvíťazila na balkánskej pôde 1:0 a oslavovala postup.

Európska liga

    Na snímke zľava Marko Roginič (Žilina) a Dario Marešič (Split).
    Na snímke zľava Marko Roginič (Žilina) a Dario Marešič (Split).
    Žilina ide do odvety s dvojgólovým mankom. Kde sledovať zápas s Hajdukom Split? (TV program)
    dnes 09:38
    Nachádzate sa tu:
    Domov»Futbal»Európska liga»Žilina ide do odvety s dvojgólovým mankom. Kde sledovať zápas s Hajdukom Split? (TV program)