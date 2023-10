Viaceré krajiny hrozili bojkotom, UEFA zmenila svoje rozhodnutie

NYON. Ruské mládežnícke výbery hráčov a hráčok do 17 rokov napokon nebudú súčasťou kvalifikácie o postup na kontinentálne šampionáty.

UEFA síce v septembri rozhodla o tom, že umožní týmto tímom návrat do medzinárodných súťaží, no to sa stretlo s odporom viacerých členských zväzov.